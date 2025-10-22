قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مصر تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يعلق على كلمة النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
جمال بيومي: الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأذكى لليابان والصين
أسامة كمال عن سرقة اللوفر: مليان قطع أثرية من بلاد تانية.. واللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل
نتنياهو يبلغ نائب الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة
محافظ البحر الأحمر: تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وآلية تواصل مباشرة مع مجلس الوزراء
التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا
إبراهيم سعيد يهاجم مدافعي الأهلي: هيبقى موسم كارثي
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

طلاب فنون جميلة بالإسكندرية في زيارة لورشة سمبوزيوم النحت بمدينة العلمين

طلاب فنون جميلة خلال تفقد مهرجان السمبوزيوم
طلاب فنون جميلة خلال تفقد مهرجان السمبوزيوم

 استقبل الدكتور  محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، وفدًا من كلية الفنون الجميلة – قسم النحت بجامعة الإسكندرية، بحضور  محمد سمير، مدير عام العلاقات العامة والتنمية بالجهاز.

وجاءت الزيارة بهدف التعرف على أعمال الفنانين المشاركين في ورشة سمبوزيوم النحت والإبداع بمدينة العلمين الجديدة، والتي يشارك بها نخبة من الفنانين من 16 دولة عربية وأجنبية، ضمن فعاليات تسعى لإثراء المشهد الفني بالمدينة وإبراز دور الفن في تشكيل الهوية البصرية للمجتمعات العمرانية الحديثة.

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور مهندس محمد خلف الله بوفد الكلية، مشيدًا بمستوى التنظيم والتصميم والتنفيذ داخل السمبوزيوم، مؤكدًا أن ما يُعرض من أعمال فنية يمثل قيمة فنية وإبداعية عالية تضيف طابعًا جماليًا مميزًا للمدينة، وتُظهر قدرات الفنانين في توظيف النحت كأداة للتعبير عن الجمال والتجدد.

وأوضح رئيس الجهاز أن مدينة العلمين الجديدة تُعد من مدن الجيل الرابع التي أُنشئت بأحدث النظم العمرانية لتكون مدينة مستدامة تجمع بين الفن والتنمية، مشيرًا إلى أنها أصبحت مركزًا للفنون والثقافة والتنمية العمرانية في آنٍ واحد.

وأشار الدكتور محمد خلف الله إلى أهمية أن تتماشى الأعمال النحتية مع الطابع المعماري العام للمدينة، بحيث تعكس روح المكان وتنسجم مع البيئة العمرانية المحيطة، مؤكدًا ضرورة أن يربط الفنان عمله الفني بالمستهدفات والرؤية الجمالية الشاملة للمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الأعمال النحتية المتميزة التي يشارك بها الفنانون سيتم وضعها في الميادين الرئيسية والأماكن السكنية ذات الطابع المميز بمدينة العلمين الجديدة، مثل الحي اللاتيني، المدينة التراثية، وكمبوند مزارين، بما يعزز المشهد الجمالي ويمنح المدينة طابعًا فنيًا فريدًا.

واختتم رئيس الجهاز حديثه بالتأكيد على أن مدينة العلمين الجديدة خلال سبع سنوات فقط أصبحت تنافس الزمن بما تحققه من إنجازات عمرانية وفنية، لتتحول إلى نموذج متكامل يجمع بين الإبداع والتنمية المستدامة.

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

التصالح في مخالفات البناء

وكيل محلية النواب يكشف سبب عدم غلق ملف التصالح في مخالفات البناء ومد المهلة

النائب عادل زيدان

برلماني: كلمة الرئيس في قمة بروكسل نقطة تحول بمسار العلاقات المصرية الأوروبية

قانون الخدمة المدنية

إجازة بدون أجر بشروط.. قانون الخدمة المدنية يُحدد ضوابط الغياب المشروع لموظفي الدولة

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

