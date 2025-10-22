طلاب فنون جميلة بالإسكندرية في زيارة لورشة سمبوزيوم النحت بمدينة العلمين

استقبل الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، وفدًا من كلية الفنون الجميلة – قسم النحت بجامعة الإسكندرية، بحضور محمد سمير، مدير عام العلاقات العامة والتنمية بالجهاز.

وجاءت الزيارة بهدف التعرف على أعمال الفنانين المشاركين في ورشة سمبوزيوم النحت والإبداع بمدينة العلمين الجديدة، والتي يشارك بها نخبة من الفنانين من 16 دولة عربية وأجنبية، ضمن فعاليات تسعى لإثراء المشهد الفني بالمدينة وإبراز دور الفن في تشكيل الهوية البصرية للمجتمعات العمرانية الحديثة.

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور مهندس محمد خلف الله بوفد الكلية، مشيدًا بمستوى التنظيم والتصميم والتنفيذ داخل السمبوزيوم، مؤكدًا أن ما يُعرض من أعمال فنية يمثل قيمة فنية وإبداعية عالية تضيف طابعًا جماليًا مميزًا للمدينة، وتُظهر قدرات الفنانين في توظيف النحت كأداة للتعبير عن الجمال والتجدد.

وأوضح رئيس الجهاز أن مدينة العلمين الجديدة تُعد من مدن الجيل الرابع التي أُنشئت بأحدث النظم العمرانية لتكون مدينة مستدامة تجمع بين الفن والتنمية، مشيرًا إلى أنها أصبحت مركزًا للفنون والثقافة والتنمية العمرانية في آنٍ واحد.

وأشار الدكتور محمد خلف الله إلى أهمية أن تتماشى الأعمال النحتية مع الطابع المعماري العام للمدينة، بحيث تعكس روح المكان وتنسجم مع البيئة العمرانية المحيطة، مؤكدًا ضرورة أن يربط الفنان عمله الفني بالمستهدفات والرؤية الجمالية الشاملة للمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الأعمال النحتية المتميزة التي يشارك بها الفنانون سيتم وضعها في الميادين الرئيسية والأماكن السكنية ذات الطابع المميز بمدينة العلمين الجديدة، مثل الحي اللاتيني، المدينة التراثية، وكمبوند مزارين، بما يعزز المشهد الجمالي ويمنح المدينة طابعًا فنيًا فريدًا.

واختتم رئيس الجهاز حديثه بالتأكيد على أن مدينة العلمين الجديدة خلال سبع سنوات فقط أصبحت تنافس الزمن بما تحققه من إنجازات عمرانية وفنية، لتتحول إلى نموذج متكامل يجمع بين الإبداع والتنمية المستدامة.