شعبة المحمول: لا يصح إيقاف أي هاتف ليس عليه رسوم أو ضريبة

قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن ما يحدث الآن من ايقاف الهواتف هو خطأ في التسجيل، مشددًا على أنه لا يصح إيقاف أي هاتف ليس عليه رسوم أو ضريبة، لافتًا إلى أن عشرات الآلاف من الهواتف تم إيقافها مؤخرًا.

ضريبة التليفونات

وأشار وليد رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أنه يمكن للمواطنين الدخول إلى تطبيق "تليفوني" للتأكد من أن هواتفهم ليست عليها أي رسوم، مبينًا أن ما تم وقفه يبلغ نحو 50 ألف تليفون تم تسجيلها خلال عشرة أشهر، موضحًا أن قرار إيقاف إعفاء الأجانب من ضريبة التليفونات لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي، والتاجر هو من يواجه المستهلك في الأسواق، وأن الحل في هذه الأزمة هو دفع الضريبة مرة أخرى عن الهاتف.

تطبيق القرار بأثر رجعي

وتابع: "ما لا يقل عن 50 ألف هاتف تم إيقافها دخلت مصر عن طريق الأجانب أثناء فترة الاستثناء"، مشددًا على أنه لا يجب تطبيق القرار بأثر رجعي، لأن التاجر لا يستطيع تحمل هذا العبء، موضحًا أنه يجري إعداد مذكرة بالهواتف التي تم إيقافها لإرسالها إلى مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث سبل حل الأزمة.