10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية
انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر
السكة الحديد تكرم فوزية إبراهيم بطلة العالم في مصارعة الذراعين
روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية
ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك
علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية
مادورو يتحدّى واشنطن: فنزويلا تمتلك 5000 صاروخ روسي مضاد للطائرات
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
حوادث

بعد ما قالت أنا خط أحمر.. علياء قمرون في قفص المحكمة

علياء قمرون
علياء قمرون
ندى سويفى


من بيع المناديل في إشارات المرور إلى منصات السوشيال ميديا والشهرة والمكاسب الخيالية ثم كلبشات وقفص حديدي يحرسه رجال الشرطة.

 ساعات قليلة وتمثل البلوجر علياء قمرون أمام المحكمة الاقتصادية لنظر أولى جلسات محاكمتها بتهمة بث فيديوهات خادشة عبر تيك توك وفيسبوك.

قبل إلقاء القبض عليها ظهرت علياء قمرون في مقطع فيديو تردد:"علياء قمرون خط أحمر" مشيرة إلى القبض على عدد من التيك توكرز والبلوجرز وانها لم يتم القبض عليها وليست متهمة في أي تهمة لتفاجأ في الساعات التالية بقوات الشرطة تنفذ قرار النيابة بضبطها.

بعد الحبس واستمراره عدة مرات قررت جهات التحقيق بالقاهرة إخلاء سبيل البلوجر علياء قمرون بكفالة 20 ألف جنيه وانتهت التحقيقات بإحالتها للمحاكمة الجنائية لاتهامها بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال جلسات التحقيق، أنكرت المتهمة ما نُسب إليها، قائلة: "مكنتش أعرف إن الفيديوهات دي محتوى خادش، أنا بعمل لايفات على تيك توك علشان أجهز نفسي".

وأضافت "علياء" أنها تمر بظروف مالية صعبة دفعتها للعمل في بيع المناديل والإنشاد الديني، قبل أن تتجه إلى البث المباشر عبر تطبيق تيك توك للتربح من الهدايا التي يقدمها المتابعون، دون أن تدرك أن ذلك قد يعرضها للمساءلة القانونية.

جهات التحقيق ضبطت هاتفين محمولين بحوزة المتهمة من ماركتي "ريلمي" و"آيفون 16 برو ماكس"، كانت تستخدمهما في بث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وبفحص الهاتفين، تبين وجود محفظة إلكترونية خاصة بحساب المتهمة على "تيك توك"، تحتوي على نحو 200 ألف جنيه، فضلًا عن معاملات بنكية مرتبطة بالتطبيق

وواجهت جهات التحقيق المتهمة بمقطع فيديو يُظهر تصفح أحد الأشخاص لحسابها على "تيك توك" ووجود مبلغ 300 ألف جنيه في المحفظة الإلكترونية، فأقرت بأنها قامت بسحب المبلغ المذكور قبل أيام من ضبطها والآيفون المحرز كان حلمها الوحيد لذلك أول مكسب لها اشترت منه الهاتف الآيفون.

علياء قمرون البلوجر علياء قمرون تيك توك

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

شقق وزارة الإسكان 2025.. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

فرق السن بينا سنتين فقط.. رانيا يوسف تتحدث عن كواليس تعارفها على زوجها

مصر والاتحاد الاوروبي

مفوضة أوروبية تؤكد أهمية الشراكة الاقتصادية مع مصر وتدعو الشركات الأوروبية لاستثمار بها

وزير الخارجية

وزير الخارجية: القمة المصرية الأوروبية "تاريخية".. وتؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية

الحرب الاوكرانية الروسية

3 مليارات يورو سنويًا.. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يخطط لزيادة استثماراته بأوكرانيا

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

لكزس NX 2026
لكزس NX 2026
لكزس NX 2026

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

