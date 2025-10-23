بعد ما قالت أنا خط أحمر.. علياء قمرون في قفص المحكمة



من بيع المناديل في إشارات المرور إلى منصات السوشيال ميديا والشهرة والمكاسب الخيالية ثم كلبشات وقفص حديدي يحرسه رجال الشرطة.

ساعات قليلة وتمثل البلوجر علياء قمرون أمام المحكمة الاقتصادية لنظر أولى جلسات محاكمتها بتهمة بث فيديوهات خادشة عبر تيك توك وفيسبوك.

قبل إلقاء القبض عليها ظهرت علياء قمرون في مقطع فيديو تردد:"علياء قمرون خط أحمر" مشيرة إلى القبض على عدد من التيك توكرز والبلوجرز وانها لم يتم القبض عليها وليست متهمة في أي تهمة لتفاجأ في الساعات التالية بقوات الشرطة تنفذ قرار النيابة بضبطها.

بعد الحبس واستمراره عدة مرات قررت جهات التحقيق بالقاهرة إخلاء سبيل البلوجر علياء قمرون بكفالة 20 ألف جنيه وانتهت التحقيقات بإحالتها للمحاكمة الجنائية لاتهامها بنشر الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال جلسات التحقيق، أنكرت المتهمة ما نُسب إليها، قائلة: "مكنتش أعرف إن الفيديوهات دي محتوى خادش، أنا بعمل لايفات على تيك توك علشان أجهز نفسي".

وأضافت "علياء" أنها تمر بظروف مالية صعبة دفعتها للعمل في بيع المناديل والإنشاد الديني، قبل أن تتجه إلى البث المباشر عبر تطبيق تيك توك للتربح من الهدايا التي يقدمها المتابعون، دون أن تدرك أن ذلك قد يعرضها للمساءلة القانونية.

جهات التحقيق ضبطت هاتفين محمولين بحوزة المتهمة من ماركتي "ريلمي" و"آيفون 16 برو ماكس"، كانت تستخدمهما في بث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وبفحص الهاتفين، تبين وجود محفظة إلكترونية خاصة بحساب المتهمة على "تيك توك"، تحتوي على نحو 200 ألف جنيه، فضلًا عن معاملات بنكية مرتبطة بالتطبيق

وواجهت جهات التحقيق المتهمة بمقطع فيديو يُظهر تصفح أحد الأشخاص لحسابها على "تيك توك" ووجود مبلغ 300 ألف جنيه في المحفظة الإلكترونية، فأقرت بأنها قامت بسحب المبلغ المذكور قبل أيام من ضبطها والآيفون المحرز كان حلمها الوحيد لذلك أول مكسب لها اشترت منه الهاتف الآيفون.