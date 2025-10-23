روع المواطنين بـ كلب.. قرار بشأن بطل فيديو البلطجة بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بالظهور في مقطع فيديو البلطحة وترويع المواطنين بـ"كلب" في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجهت النيابة للمتهم تهم البلطجة وحيازة سلاح أبيض وترويع المواطنين بكلب.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يحمل سلاحًا أبيض وبصحبته كلب، أثناء قيامه بممارسة أعمال البلطجة في أحد شوارع محافظة الجيزة، في مشهد أثار استياء المتابعين.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل مقيم محافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض والكلب المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، كما تم تسليم الكلب للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقواعد المنظمة.