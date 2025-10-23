قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
الرئيس السيسي يتوقف لتحية الجالية المصرية في بروكسل رغم هطول الأمطار
برلمانية: توطين صناعة محطات تحلية المياه فى مصر أصبح أمرا ضروريا
الرئيس السيسي يُسجل كلمة في سجل كبار الزوار بالبرلمان الأوروبي
شاهد .. تهديد ساركوزي بالقتل في محبسه وتحرك عاجل من الشرطة الفرنسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنوفية يشهد توريد 2 سيارة مكنسية جديدة لدعم منظومة النظافة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية توريد عدد 2 سيارة مكنسية جديدة أمام ديوان عام المحافظة ، مشيراً إلى أنه جارى توريد 2 سيارة حمولة 50 طن ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025-2026 بجملة استثمارات 51 مليون جنيه لدعم منظومة المخلفات الصلبة 

وذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم منظومة المخلفات الصلبة ومواجهة الأزمات والكوارث والمواقف الطارئة والتأكد من مراجعة وجاهزية كافة المعدات والآليات ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

 أوضح محافظ المنوفية أنه تم البدء الفعلي في توريد معدات النظافة ، ومشيراً إلى أنه سيتم دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة من خلال الخطة الإضافية للمساهمة في إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين العامة ، موجهاً بتوزيع تلك المعدات على المراكز والمدن الأكثر احتياجا ومشدداً علي ضرورة الحفاظ على تلك المعدات والاهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان الحفاظ عليها وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل المناسب.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة ، مشيراً إلى أن تلك المعدات ستساهم وبشكل ملحوظ في الارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بما يلبي رضا المواطن ومتطلباته.

