جامعة مدينة السادات تحقق إنجازا علميا جديدا .. ما هو؟

حققت جامعة مدينة السادات إنجازًا جديدًا بإدراج عدد من مجلاتها العلمية ضمن معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي (أرسيف – Arcif) لعام 2025، وهو أحد أهم المبادرات العلمية التابعة لقاعدة البيانات العربية الرقمية «معرفة»، التي تُعد منصة مرجعية لتقييم الإنتاج العلمي العربي وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي العربي والدولي.

وقد جاء هذا الإنجاز بالتزامن مع إطلاق التقرير السنوي العاشر لمعامل أرسيف للعام الأكاديمي 2025، حيث أعلن المجلس العلمي للإشراف والتنسيق، الذي يضم ممثلين عن مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، ومكتبة الإسكندرية، وقاعدة بيانات معرفة، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء من عدة دول عربية وبريطانيا، عن المجلات العلمية التي استوفت المعايير المعتمدة في مجالات النشر الأكاديمي المتميز. وقد شمل التقييم أكثر من (5500) مجلة عربية صادرة عن (1500) هيئة بحثية وأكاديمية في العالم العربي، ونجحت (1272) مجلة فقط في تحقيق معايير الاعتماد العلمي لمعامل أرسيف لعام 2025.

وفي هذا السياق، أظهرت كليات ومعاهد جامعة مدينة السادات أداءً متميزًا في التصنيف، حيث حققت مجلاتها العلمية نتائج مشرفة تؤكد مكانتها المرموقة ودورها الريادي في تطوير البحث العلمي. فقد حصلت مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة الصادرة عن كلية علوم الرياضة ضمن الفئة (Q2) في تخصص العلوم الرياضية والتربية البدنية، بمعامل تأثير (0.4796)، من بين (39) مجلة عربية متخصصة، مما يعكس ريادتها وتميزها العلمي في هذا المجال الحيوي.

كما نجحت مجلة التربية في القرن 21 للعلوم التربوية والنفسية الصادرة عن كلية التربية في تحقيق اعتماد معامل أرسيف بمعامل تأثير (0.1337)، وجاء تصنيفها ضمن الفئة (Q4) في تخصصي العلوم التربوية وعلم النفس، مما يؤكد استمرارها في أداء دورها العلمي الرائد في نشر الفكر التربوي والنفسي على المستوى العربي.

أما مجلة الدراسات والبحوث البيئية الصادرة عن معهد الدراسات والبحوث البيئية فقد حافظت على تميزها للعام الثاني على التوالي بعد حصولها على اعتماد أرسيف بمعامل تأثير (0.1667)، وجاءت ضمن الفئة (Q3) في تخصص علوم الأرض والمياه والبيئة من بين (12) مجلة عربية، وهو ما يعكس مكانة المعهد العلمية ودوره الفاعل في دعم الأبحاث البيئية والتنموية.

وفي إنجاز آخر يعزز سمعة الجامعة الأكاديمية، جاءت مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية الصادرة عن كلية الحقوق على تصنيف (Q2) في مجالي القانون والعلوم الاقتصادية والمالية والإدارية، واحتلت المرتبة الثانية عشرة من بين (129) مجلة عربية متخصصة بمعامل تأثير بلغ (0.5212)، وهو إنجاز يعكس الجهد الكبير المبذول من هيئة التحرير وأعضاء هيئة التدريس في نشر أبحاث علمية ذات جودة عالية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح الدكتور أحمد عزب، رئيس الجامعة، قائلاً: “بفضل الله تعالى وبجهود أبناء الجامعة المخلصين، تواصل جامعة مدينة السادات تحقيق إنجازات علمية متميزة تعزز مكانتها بين الجامعات المصرية والعربية. إن إدراج عدد من مجلات الجامعة ضمن معامل التأثير العربي (أرسيف) يُعد تتويجًا لجهود هيئات التحرير وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في تطوير جودة النشر العلمي وتحقيق معايير الاعتماد الدولية. ونحن في جامعة مدينة السادات نولي البحث العلمي أهمية كبرى باعتباره أحد ركائز التميز الأكاديمي والتنمية المستدامة، وندعم جميع المبادرات التي تسهم في رفع تصنيف الجامعة وتعزيز حضورها العلمي في المحافل العربية والدولية.”

ويعكس هذا الإنجاز الرائد مدى التزام جامعة مدينة السادات بمعايير الجودة الأكاديمية وتشجيعها للنشر العلمي الرصين، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تؤكد على بناء مجتمع المعرفة والابتكار. وتواصل الجامعة دعمها المتواصل لكافة كلياتها ومعاهدها من أجل تعزيز مكانتها البحثية والمساهمة الفاعلة في إثراء الإنتاج العلمي العربي، وترسيخ دورها كمؤسسة أكاديمية تسعى دومًا إلى التميز والريادة في مجالات العلم والمعرفة.