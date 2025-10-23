عرض خاص في نقابة الصحفيين لأفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

في إطار دعم التعاون الثقافي والفني بين نقابة الصحفيين والمهرجانات السينمائية، تعلن اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة عن تنظيم عرض خاص لمجموعة مختارة من أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وذلك بمسرح النقابة يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري الساعة 5 مساءً.

ويعقب العرض ندوة يديرها الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، بمشاركة عددٍ من صنّاع الأفلام، والدعوة عامة وفقًا لأسبقية الحضور.

يأتي هذا التعاون تقديرًا للدور، الذي يلعبه مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في إتاحة الفرصة أمام التجارب السينمائية الجديدة من مختلف أنحاء العالم، وحرص نقابة الصحفيين على فتح نوافذ للتفاعل الثقافي بين الصحفيين والمبدعين في مجالات الفنون المختلفة.

ويتضمن برنامج العرض مجموعة من أبرز الأفلام، التي شاركت في المهرجان، من بينها الفيلم الصيني "القطة السامة" الفائز بـ"هيباتيا الذهبية"، والمرشح رسميًا لجائزة الأوسكار.

برنامج العروض:

-القطة السامة (الصين) - إخراج: تيان غوان،

في جنوب غرب الصين، تنتشر أسطورة قديمة عن القطة السامة، يشعر الصياد "تاي" بقلق متزايد في الآونة الأخيرة، إذ يجد نفسه بشكل غامض، يربط بين الصرخات المخيفة في الغابة، والأحداث الغريبة في القرية، وسلوك زوجته غير المعتاد.

-سينما الأمل (فلسطين) - إخراج: رنا أبو شخيدم،

رحلة حنين وتأمل في الماضي، يعود فيها "مفيد" إلى السينما المهجورة، التي كانت تعجّ بالحياة قبل أربعين عامًا، متأملًا في سنوات قضاها بين بكرات الأفلام وأحلام الشاشة.

-الثنائي الحضري (الصين) - إخراج: هونغيو يو،

في قلب شنغهاي الصاخبة، يعيش أب وابنه في مبنى قديم يعود إلى قرن من الزمان، تتقاطع فيه إيقاعات الحياة القديمة مع نبض المدينة الحديثة في لوحة إنسانية شاعرية.

-التالي (بلجيكا) - إخراج: ماركو بولا، جان ريمي،

مخرجة تجارب أداء تمر بانهيار نفسي، تثير خوف ممثلة شابة متمردة أثناء بحثها اليائس عن موهبة حقيقية.

-أقولك على سر؟ (مصر) - إخراج: محمد علوي،

يذهب أدهم مع صديقته نيرة إلى حفلٍ منزلي، حيث يقابل صديقته العزيزة فرح بعد أن كانت تتجنبه فترةً من الزمن، وهناك تقرر أخيرًا مواجهته بمشاعرها تجاهه.

-نحن بحاجة إلى المساعدات الكونية (مصر) - إخراج: أحمد عماد خليفة، يتشاجر زوجان في غرفتهما، فتدخل بعوضة صغيرة لتضيف مشكلة جديدة، إلا أن هذه البعوضة تصبح سببًا في حل المشكلة الكبرى.

-قشطة (مصر) - إخراج: يمنى صلاح طه، فيلم يحكي قصة حب بين "قشطة" (فرس النهر) والراقصة الشرقية الشهيرة بالقاهرة في خمسينيات القرن الماضي، وحبيبها القرد الذي بدأت حياته بالانهيار بعد أن تركته "قشطة" وبدأت ترقص في الكازينوهات والبارات.

من جانبه، قال محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية والفنية: "نسعد في نقابة الصحفيين بأن تكون القاهرة محطة جديدة لأفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير. فمثل هذه العروض تفتح أمام جمهور العاصمة نافذة على تجارب سينمائية من أنحاء مختلفة من العالم، وتتيح تواصلًا حيًا بين صنّاع الأفلام والصحفيين والنقاد والجمهور، نريد أن تكون النقابة بيتًا ثانيًا للسينما المستقلة".

وقال محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: "من المهم أن تخرج أفلام المهرجان من حدود الإسكندرية إلى جمهور أوسع في القاهرة، فالأفلام القصيرة تستحق أن تُشاهد وتُناقش في مساحات مختلفة، وتعاوننا مع نقابة الصحفيين خطوة عملية نحو تحقيق هذا الهدف، نطمح إلى أن يصبح هذا العرض بداية لجولات مستمرة لأفلام المهرجان في مدن مصر كلها".

يأتي هذا العرض بجهود الصحفي والسيناريست محمد علوش، منسق نادي السينما بالنقابة، وفي إطار سعي اللجنة الثقافية والفنية إلى تعزيز دور النقابة كمنبر للتنوير والحوار الفني، وخلق جسور تواصل بين الصحافة والفن السابع، بما يعكس تنوّع الثقافات وتجارب الإنسان في مختلف أنحاء العالم.