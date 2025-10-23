تفاصيل زيارة السفير الفرنسي لمهرجان الجونة ومعرض باب الحديد

قام السفير الفرنسي في مصر إيريك شوفالييه بجولة ميدانية داخل معرض «باب الحديد» الذي أقامه مهرجان الجونة السينمائي احتفاءً بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، كما شارك لاحقًا في افتتاح معرض «50 سنة يسرا»، الذي يوثق نصف قرن من المشوار الفني للنجمة يسرا.

رافقت النجمة يسرا والسينمائية ماريان خوري السفير الفرنسي في جولته، حيث اصطحبتاه في جولة داخل القطار المصمم كعرض تفاعلي يستحضر أجواء فيلم باب الحديد، ويعرض مقاطع من أبرز أفلام يوسف شاهين، إلى جانب قطع فنية أعادت تقديم بصمته السينمائية بروح معاصرة.



وخلال الجولة، جلست يسرا إلى جانبه داخل القطار وقدّمت له مشاهد مختارة، أبرزت فيها صوت محمد منير في فيلم المصير، فيما أعرب السفير عن إعجابه الشديد بتجربة المعرض، موجّهًا تحية خاصة لفريق العمل المنظم.

عقب جولته في «باب الحديد»، انتقل السفير الفرنسي بصحبة يسرا إلى معرضها الخاص «50 سنة يسرا»، الذي يوثّق رحلتها الفنية الممتدة منذ بداياتها وحتى اليوم.



تجول السفير داخل المعرض وشاهد مقتنيات يسرا الأصلية، وأفيشات أفلامها الشهيرة، وتفاعل مع المعروضات بطريقة مميزة، إذ خاض تجربة التمثيل داخل إحدى اللوحات التفاعلية، في مشهد لاقى ترحيبًا واسعًا من الحضور، وعكس دفء العلاقة بين الفنان وجمهوره.