محافظات

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الدواجن والبيض، بالتزامن مع تزايد حركة الإقبال من المواطنين على الشراء استعدادًا لعطلة نهاية الأسبوع، حيث يحرص الأهالي على توفير احتياجات أسرهم من المواد الغذائية الأساسية.

أسعار الدواجن اليوم في الوادي الجديد

وفقًا للأسعار المتداولة داخل الأسواق والمنافذ الحكومية، سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 75 و80 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفراخ الساسو نحو 85 جنيهًا للكيلوجرام، في حين استقرت الفراخ البلدي عند 125 جنيهًا للكيلو، مع وفرة كبيرة في المعروض وجودة عالية للمنتجات المحلية.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض استقرارًا نسبيًا كذلك، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 155 جنيهًا، والبيض الأحمر 165 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيض البلدي حول 170 جنيهًا للكرتونة، وسط إقبال واضح من المستهلكين لشراء احتياجاتهم اليومية.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة توسع مشروعات الإنتاج الداجني داخل المحافظة خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في زيادة حجم المعروض وتقليل الاعتماد على النقل من المحافظات المجاورة. كما أسهمت المزارع الحديثة المنتشرة في مراكز الخارجة والداخلة والبلدات الزراعية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكد عدد من التجار أن المناخ الصحراوي النقي لمحافظة الوادي الجديد ساعد في تحسين جودة اللحوم البيضاء والبيض المنتج محليًا، مشيرين إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير قطاع الدواجن والثروة الحيوانية من خلال دعم الأعلاف، وتوفير التحصينات البيطرية، ومساندة صغار المربين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة متابعة الأسواق بشكل يومي لضمان ثبات الأسعار ومنع أي محاولات للمغالاة أو الاحتكار، فيما تعكس مؤشرات السوق الحالية نجاح جهود الدولة في تحقيق وفرة الإنتاج واستقرار الأسعار بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين ويدعم الأمن الغذائي بالمحافظة.

