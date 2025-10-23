قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبشي: هدفنا استعادة المظهر الحضاري والجمالي لبورسعيد

محافظ بورسعيد يبحث مع مسؤولي شركة النظافة خطة العمل للإرتقاء بمنظومة النظافة العامة بالمحافظة
محافظ بورسعيد يبحث مع مسؤولي شركة النظافة خطة العمل للإرتقاء بمنظومة النظافة العامة بالمحافظة
محمد الغزاوى

عقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا مع مسؤولي شركة النظافة لمناقشة خطة العمل الخاصة بالشركة وآليات الارتقاء بمنظومة النظافة العامة داخل الأحياء.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الشركة.

وخلال الاجتماع، استمع محافظ بورسعيد إلى عرض تفصيلي من مسؤولي الشركة حول خطة العمل والتي تتضمن أعمال الجمع المنزلي، والكنس اليدوي، ورفع جميع المخلفات ونظافة الشوارع ،وجميع مايتعلق بأعمال النظافة ،جمع المخلفات الطبية بطرق آمنة من خلال الدفن الآمن وإعادة تدوير المخلفات والتخلص منها بشكل بيئي سليم إلى جانب نقل المخلفات لتحسين مستوى النظافة العامة بكافة الأحياء.

محافظ بورسعيد يبحث مع مسؤولي شركة النظافة خطة العمل للإرتقاء بمنظومة النظافة العامة بالمحافظة

كما استعرض محافظ بورسعيد مع مسؤولي الشركة خطة تقسيم العمل إلى أربع مناطق تشمل جميع أحياء المحافظة، مقسمة إلى مربعات وفقًا للتوزيع الجغرافي ومواعيد العمل على مدار اليوم مع توفير المعدات والعمالة اللازمة بما يتناسب مع الخطة المستهدفة.

وتشمل خطة الشركة أيضا تنفيذ برامج توعية للمواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وعدم إلقاء القمامة بالشوارع والميادين بما يعزز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد اللواء محب حبشي علي تعاون المحافظة بشكل كامل مع الشركة من خلال الأحياء لتحقيق النجاح المنشود، ومواجهة التحديات الميدانية التي تواجه المنظومة خاصة ما يتعلق بظاهرة النباشين وأماكن فرز القمامة مع التأكيد على أهمية التعاون الكامل بين الأحياء والشركة لضمان نجاح المنظومة الجديدة.

وأوضح اللواء محب حبشي أن الاجتماع جاء في إطار التنسيق المبدئي مع الشركة تمهيدا لإتمام التعاقد الرسمي من خلال وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النظافة وتحسين إدارة المخلفات على مستوى المحافظات.

كما شدد محافظ بورسعيد على أهمية مكافحة الظواهر السلبية المتمثلة في النباشين وأماكن فرز القمامة العشوائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين،مع التركيز على رفع كفاءة النظافة بالمناطق الأكثر كثافة والأماكن الحيوية، فضلًا عن متابعة نظافة الشواطئ والمقابر.

واختتم محافظ بورسعيد الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو استعادة الشكل الحضاري والسياحي لمحافظة بورسعيد واستغلال مقوماتها البيئية والسياحية بالشكل الأمثل بما يعكس مكانتها كمدينة نموذجية على مستوى الجمهورية.

