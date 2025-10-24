عبير الشرقاوي: مستحيل أرجع التمثيل ولو بالحجاب| فيديو

أكدت الفنانة عبير الشرقاوي أنها لا تفكر في العودة إلى التمثيل مرة أخرى، موضحة أن الحجاب يمثل عائقًا أمامها في كثير من المشاهد الفنية.

وقالت الشرقاوي، في مداخلة هاتفية مع موقع صدى البلد الإخباري، إن طبيعة الأدوار في الدراما تتطلب مشاهد لا تتناسب مع ارتداء الحجاب، مضيفة: "في مشاهد مثلاً داخل المنزل لازم أكون من غير حجاب، وكمان مشاهد ممكن يكون فيها لمس إيد أو تمثيل دور زوجة أو أخت، فده كله صعب مع الحجاب، علشان كده مستحيل أرجع التمثيل تاني".

وأضافت عبير الشرقاوي أنها تعيش حياة هادئة ومستقرة حاليًا مع ابنها وأصدقائها، معربة عن رضاها بحياتها بعيدًا عن الوسط الفني، قائلة: "الحمد لله، عايشة حياة هادية مع ابني وصحابي، ومبسوطة كده".