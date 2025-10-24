قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي
مصطفى حسني حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب بجامعة القاهرة
الإمام الأكبر ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان أمينا على نشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي
رئيس جامعة عين شمس لـ وفد تكساس الأمريكية: مدينتنا الطبية أحد أهم المشروعات القومية
كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
توك شو

منة هيكل: جناح توت عنخ آمون تجربة فريدة تحاكي رحلة الملك إلى الأبدية

إسراء صبري

أكدت المهندسة المعمارية منة هيكل، عضو الفريق المصري المشارك في تصميم جناح الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير، أن هذه التجربة تعد واحدة من أعظم الأحداث الثقافية في مصر الحديثة، إذ تجمع أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية داخل قاعتين تبلغ مساحتهما نحو 7500 متر مربع، في عرض متكامل يحاكي روح المقبرة الأصلية في وادي الملوك.

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن تصميم القاعات راعى بشكل دقيق القيمة الجمالية والتاريخية لكل قطعة، وعلى رأسها القناع الذهبي الذي وُضع في موقع مركزي ليكون المركز البصري للقاعة، مع مراعاة أعلى معايير الأمان والإضاءة الملائمة لضمان رؤية واضحة للزائر دون المساس بسلامة الأثر.

وتابعت، أن التحدي الأكبر في تنفيذ المشروع كان تحقيق التوازن بين الجمال والحفاظ على الأثر، إذ تطلّب الأمر تنسيقًا مستمرًا بين الجانب الهندسي والجانب الأثري لضبط درجات الحرارة والرطوبة وشدة الإضاءة بما يتناسب مع حساسية المواد الأثرية، خاصة الأقمشة والبرديات والخشب الملون.

 وأشارت، إلى أن كل قطعة عُرضت بعد دراسات دقيقة لتاريخها، وموقعها داخل المقبرة الأصلية، وطريقة عرضها المثلى التي تُبرز تفاصيلها دون التأثير على حالتها الأثرية.

وأوضحت هيكل أن التكنولوجيا الحديثة لعبت دورًا تكميليًا مهمًا في الجناح، من خلال عروض الوسائط المتعددة التي تحكي قصة اكتشاف المقبرة على يد هاورد كارتر، وتتيح للزائرين تجربة تفاعلية عبر شاشات رقمية ثلاثية الأبعاد توضح مراحل الاكتشاف وتفاصيل حياة الملك.

وذكرت المهندسة منة هيكل أن ما يميز مجموعة توت عنخ آمون هو شموليتها وتكاملها الفريدان، إذ تضم أنواعًا متعددة من الآثار الذهبية والخشبية والنسيجية، مما يجعلها المجموعة الأثرية الكاملة الوحيدة في العالم بهذا الشكل. 

وأشارت إلى أن تصميم الجناح المصري بالكامل تم بأيادٍ مصرية شغوفة بتاريخها، وأن اللحظة التي سيشاهد فيها الزائرون هذه الكنوز بعد سنوات من العمل ستكون لحظة انبهار عالمي تعكس عظمة الفن والجمال في الحضارة المصرية القديمة.

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

يورتشيتش

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

محطة كهرباء سنجة

السودان: استهداف محطة كهرباء سنجة يتسبب في تعطيل الإمدادات

وزارة الخارجية المصرية

وزارة الخـارجية تحتفل بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتـحدة

حماس

حماس : ملتزمون بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ونحذر من هذا الأمر

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

