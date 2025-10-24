وزير التجارة الصيني: بكين وواشنطن قادرتان على تسوية الخلافات التجارية

قال وزير التجارة الصيني وانج وينتاو، إنّ بكين وواشنطن قادرتان على إيجاد تسوية لخلافاتهما التجارية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وصرح وانج وينتاو للصحفيين في بكين: إن الجولات الأربع السابقة من المشاورات التجارية الصينية الأمريكية أظهرت أن الصين والولايات المتحدة قادرتان تماماً على إيجاد سبل لتبدد كل منهما مخاوف الدولة الأخرى، وإيجاد وسائل جيدة للتعايش وتشجيع التنمية السليمة والمستقرة والمستديمة للعلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية من خلال الاحترام المتبادل والتشاور المتكافئ

ومن المقرر أن يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني “هي ليفنغ” مع كبير المفاوضين التجاريين في البلاد بمسؤولين أمريكيين بقيادة وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت” في كوالالمبور خلال الفترة بين الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أكتوبر، في جولة جديدة من المحادثات التجارية بين البلدين.

في خطوة قد تمهد الطريق للمحادثات المقررة بين الرئيس الصيني “شي جين بينغ” ونظيره الأمريكي “دونالد ترامب” الخميس على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية