اكتشاف قطعة من الأرض المفقودة تفتح أسرارا جديدة .. ماذا وجد العلماء؟

في خطوة علمية مدهشة، اكتشف باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بقايا نادرة من مادة الأرض البدائية، والتي نجت من الاصطدام الهائل الذي أسفر عن ظهور الأرض الحالية. هذا الاكتشاف يقدم لمحة عميقة عن تاريخ كوكبنا الأقدم.

النظام الشمسي المبكر

قبل مليارات السنين، كان النظام الشمسي في طور التكوين، حيث ظهر كقرص دوامي من الغاز والغبار. عبر الزمن، تكتلت هذه المواد لتكوين النيازك الأولى، والتي بدورها اندمجت لتشكل الأرض الأولية والكواكب المجاورة.

في بداياتها، كانت الأرض عبارة عن منطقة صخرية مليئة بالحمم البركانية، وشهدت حدثاً فريداً يعرف بالاصطدام الهائل، حيث اصطدم نيزك بحجم المريخ بالأرض الوليدة. هذا الاصطدام أدى إلى تفكك باطن الكوكب بالكامل، مما أعاد ضبط تركيبه الكيميائي.

كان الاعتقاد السائد أن المادة الأصلية التي تشكلت منها الأرض البدائية قد تحولت تماماً، لكن النتائج التي توصل إليها فريق المعهد تشير إلى خلاف ذلك. حيث قام الباحثون بتحديد بصمة كيميائية فريدة في الصخور القديمة مقارنةً بالمواد الموجودة على الأرض اليوم.

هذه البصمة تتمثل في اختلال دقيق في نظائر البوتاسيوم، تم اكتشافه في عينات من صخور عميقة جداً تعود لآلاف السنين.

أسرار الكيمياء العميقة للأرض

التفسير الأكثر احتمالاً للتركيب الكيميائي لهذه العينات هو أنها تمثل مادة متبقية من الأرض البدائية، والتي حافظت على خصائصها رغم اصطدام معظم الكوكب وتحوله.

تقول نيكول ني، الأستاذة المساعدة في قسم علوم الأرض في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن هذا الاكتشاف يعد أول دليل مباشر على وجود مواد من الأرض البدائية.

في عام 2023، قام الباحثون بتحليل عدة نيازك تم جمعها من مناطق مختلفة حول العالم. يُعتقد أن هذه النيازك تشكلت في أوقات ومناطق مختلفة، مما يعكس ظروف النظام الشمسي المتغيرة.

عند المقارنة بين التركيب الكيميائي لهذه النيازك والأرض، اكتشف الباحثون وجود "شذوذ نظيري للبوتاسيوم". تشير هذه الشذوذات إلى أن أي مادة تُظهر توازنات غير عادية في نظائر البوتاسيوم تعود إلى ما قبل تكوين الأرض الحالية.

لغز النيازك المفقودة

شملت عينات الباحثين صخوراً من جرينلاند وكندا، حيث عُثر على بعض أقدم الصخور المحفوظة. كما قاموا بدراسة رواسب الحمم البركانية من هاواي، والتي تكشف عن بعض من أعمق المواد الموجودة في الوشاح. استخدم الفريق بيانات تركيبية من جميع النيازك المعروفة لمحاكاة كيف تغيرت نظائر البوتاسيوم بعد الاصطدامات.

على الرغم من الاكتشافات المثيرة، لا تتطابق بصمة العينات مع أي نيزك آخر معروف، مما يشير إلى أن المواد التي شكلت الأرض البدائية لم تُكشف بعد. استمرت الأبحاث في توضيح ملامح هذا اللغز، مما يعكس مدى تعقيد نشأة الأرض ووجود تبعات تاريخية لم يتم فهمها بالكامل بعد.