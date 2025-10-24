قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
الخطيب: مستمرون في التطوير مع الحفاظ على هوية الأهلي التاريخية
تامر حبيب لـ صدى البلد : ربنا يسعد منة شلبي وأحمد الجنايني أنا أبو العروسة
الأوراق المطلوبة والرسوم .. كيفية استخراج شهادة صحية لبيع المأكولات
زوجة البرغوثي توجه رسالة لـ ترامب: ينتظرك شريك حقيقي قادر على تحقيق حلمنا المشترك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحت رعاية وزير الثقافة والمحافظ.. الإسماعيلية تحتفل باليوبيل الفضي لمهرجانها الدولي للفنون الشعبية

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح
الإسماعيلية انجي هيبة

 شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية ، اليوم الجمعة ٢٤ أكتوبر٢٠٢٥، انطلاق طابور عرض الفرق المشاركة (الديفيلية) أولى الفعاليات الجماهيرية لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي) بـ"ديفيليه" مبهر بشارع محمد علي (الشارع الأشهر بمحافظة الإسماعيلية) وأمام ديوان عام المحافظة القديم، تحت رعاية وزير الثقافة و اللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وبأزياء زاهية وأنغام من مختلف القارات تحولت شوارع الإسماعيلية إلى مسرح مفتوح، حيث قدمت ٢٥ فرقة فنونها الشعبية والتراثية، منها ١٢ فرقة أجنبية وعربية و١٣ فرقة مصرية، عرضًا استعراضيًا ضخمًا بالملابس الفلكلورية التقليدية.

وتفاعل الجمهور بالهتاف والتصفيق مع العروض، والتي تمثل ثقافات شعوب العالم مثل رومانيا، الهند، الجزائر، فلسطين، لبنان، بولندا، أوزبكستان، الأردن، اندونيسيا، سريلانكا، غينيا كونكري وتونس و٩ فرق تابعة لهيئة قصور الثقافة وهم: حلايب، الشرقية، الحرية السكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الوادي الجديد، المنيا، أسوان، والتنورة التراثية، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس"، و"فرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، ومشاركة فرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية، والاستعراضية في مشهد يؤكد ارتباط أهالي الإسماعيلية العميق بهذا المهرجان، الذي يحمل لهم ذكريات ممتدة عبر ربع قرن منذ انطلاقه كأحد أبرز الفعاليات الفنية والثقافية في مصر والعالم، ليؤكد أن محافظة الإسماعيلية كانت ولازالت قبلة للفنون وعاصمة للثقافة والإبداع.

ورحب محافظ الإسماعيلية بضيوف الإسماعيلية الكرام من مصر ومختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذا الحدث أصبح علامة مضيئة في سجل الفنون والثقافة المصرية.

وأكد "أكرم" أنه على مدار ربع قرن، ظل هذا المهرجان رسالة سلام وتواصل إنساني يجمع بين الشعوب على أرض عروس القناة ويؤكد أن الفنون لغة قادرة على تجاوز الحدود والاختلافات لترسم لوحة من المحبة والتعايش والتنوع الثقافي.

وأضاف: «نحتفل اليوم بالفن وبقدرة الثقافة على بناء الجسور بين الشعوب؛ فالإسماعيلية بتاريخها العريق وموقعها الفريد، تفتح ذراعيها اليوم لتستقبل فرقًا تمثل حضارات العالم، تقدم تراثها وإبداعها في صورة تجسد روح الإنسانية المشتركة».

ويمهد هذا "الديفيليه" الطريق لحفل الافتتاح الرسمي للمهرجان غدًا السبت ٢٥ أكتوبر على المسرح الروماني في تمام الساعة الثامنة مساءً، لتستمر العروض حتى ختام المهرجان في الثلاثين من أكتوبر الجاري.

يأتي هذا الحدث الثقافي الضخم، بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد القومي للإسماعيلية، ليؤكد مكانة المدينة كـ "حاضنة الأمم" على خريطة الفنون الدولية.

ويقام مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

وتنفذ فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، مدير المهرجان الفنان ماهر كمال، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية وإدارة السياحة برئاسة أشرف سليمان وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وعلى هامش المهرجان يقام العديد من الفعاليات منها ندوات علمية متخصصة حول "الفنون الشعبية بين الذاكرة الثقافية وآفاق المستقبل" ومعرض للحرف البيئية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

الشاب المنتحر

بسبب تعثره ماليا .. حلاق ينهي حياته شنقا في المنوفية

ترشيحاتنا

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

الكحة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

بالصور

مش لازم تدمس فول بلدي .. المدشوش الحل الأمثل لراحة القولون | الطريقة

طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل

25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن

حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد