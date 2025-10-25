سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 25-10-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 25-10-2025
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 68 إلى 72 جنيه للكيلو
البلطي المتوسط: من 57 إلى 65 جنيه للكيلو
المكرونة السويسي: من 85 إلى 135 جنيه للكيلو
السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو
الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو
الجمبري الجامبو: من 860 إلى 980 جنيه للكيلو
جمبري النوع الأول: من 740 إلى 840 جنيه للكيلو
جمبري النوع الثاني: من 625 إلى 725 جنيه للكيلو
البوري: من 180 إلى 220 جنيه للكيلو
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو
قشر البياض: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو
