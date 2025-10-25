سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 25-10-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 25-10-2025

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 68 إلى 72 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 57 إلى 65 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 85 إلى 135 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 860 إلى 980 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 740 إلى 840 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 625 إلى 725 جنيه للكيلو

البوري: من 180 إلى 220 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو

