بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
أردوغان: تركيا يجب أن تكون جزءا من الحل لجميع الحروب من غزة إلى روسيا
سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 25-10-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 25-10-2025
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 68 إلى 72 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 57 إلى 65 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 85 إلى 135 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 860 إلى 980 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 740 إلى 840 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 625 إلى 725 جنيه للكيلو

البوري: من 180 إلى 220 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 85 إلي 135 جنيه للكيلو

