سعر الحديد تحت الضغط مع اهتزاز مستوى الدعم عند 100 دولار

وكالات

تراجع سعر خام الحديد مع تعرض أرباح مصانع الصلب الصينية لضغوط وسط ضبابية الرؤية بشأن الطلب. هبطت العقود المستقبلية لمادة صناعة الصلب الرئيسية بنسبة 1.4% إلى 103.20 دولار خلال التعاملات في سنغافورة. وتتجه الأسعار نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي لها، مع تقييم المتعاملين للأوضاع لدى أكبر سوق للصلب في العالم.

كتبت "بلومبرغ إنتليجنس" في مذكرة بحثية أن مستوى دعم خام الحديد عند 100 دولار للطن يواجه ضغوطاً متزايدة في الربع الرابع، مع ضعف الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة وتراجع ربحية مصانع الصلب، ما يبرز هشاشة أساسيات السوق.

وأشارت إلى أن التصحيح في أسعار الصلب الصينية دفع المصانع مجدداً إلى تسجيل خسائر.

مخزونات الحديد تتراكم

أظهرت بيانات صادرة عن شركة الاستشارات الصينية "مايستيل" (Mysteel) ارتفاع مخزون خام الحديد لدى المصانع والموانئ. ويأتي هذا التراكم بعد أن ارتفعت واردات الصين إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج أول شحنة من خام مشروع "سيماندو" العملاق في غينيا قريباً.

كتبت شركة "بي إم آي"(BMI) التابعة لمجموعة "فيتش" في مذكرة بحثية، "ارتفاع المخزون دفع مصانع الصلب في البر الرئيسي الصيني إلى تقليص مشترياتها".

تراجعت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 0.9% إلى 103.75 دولار للطن عند الساعة 12:31 ظهراً بالتوقيت المحلي. كما انخفضت العقود المستقبلية المقوّمة باليوان في بورصة داليان وعقود الصلب في شنغهاي.

