الأهلي يواجه إيجل نوار البوروندي اليوم على استاد القاهرة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة.

فاز الأهلي في لقاء الذهاب الذي أقيم في العاصمة البوروندية بوجمبورا بهدف للاشيء أحرزه نيكولاس إيراجي مدافع فريق إيجل نوار بمرمى فريقه، ويتأهل الفائز من مجموع لقائي الذهاب والعودة لدور المجموعات.

المباراة هي الثانية بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الأفريقية، لكنها ليست الأولى بين الأهلي وأندية بوروندي، سبق للأهلي مواجهة فريق «فيتال أو» بطل بوروندي في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2000، انتهى لقاء الذهاب بالقاهرة يوم 5 مايو 2000، بفوز الأهلي 3- صفر، أحرزها محمد فاروق وعلاء إبراهيم وإبراهيم حسن، وفي لقاء العودة ببوروندي يوم 28 مايو 2000 ، فاز فيتال أو 2-1 أحرز هدف الأهلي علاء إبراهيم.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن أن قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، ستُقام يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر المقبل في مدينة جوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا.