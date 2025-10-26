قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يجتمع مع «أبوريدة» لدعم خطط تطوير المواهب والكوادر الكروية | تفاصيل
آخر فرصة لسداد جدية حجز «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج |تفاصيل
أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو
رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفك النحس ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى برنتفورد بالدوري الإنجليزي
أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار
إعلامي: فيريرا سيرحل لو خسر السوبر.. وجوميز في الصورة
عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام
شعب فلسطين تعب.. نجيب ساويرس عن شراكته في إعمار غزة: «ولا حد قالي حاجة» | فيديو
محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع
مليار دولار.. «التصديري للصناعات الدوائية»: 25% نموًا في صادرات قطاع الدواء|فيديو
أخبار التوك شو| هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. وأبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة
برج الثور.. حظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025: انتبه لأسلوب حياتك

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من الأبراج في الحب والزواج، أبرزها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني:

توقعات برج الثور اليوم

استمر في إغداق الحب على الحبيب لا تتنازل عن جودة عملك اليوم، عليك أيضًا تقدير الاستثمارات الذكية، انتبه لأسلوب حياتك

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا 

ستواجه مواقف قد يفقد فيها الحبيب ثقته بك. أما من يسافر أو يرتبط بعلاقات عاطفية بعيدة المدى، فسيفضل الخروج منها. إذا كنت جديدًا في علاقة، فستخصص وقتًا للتعرف على شريكك بشكل أفضل. من الجيد أيضًا عدم السماح لطرف ثالث بالتدخل في علاقتك العاطفية. 

توقعات برج الثور صحيًا

قد تُصاب بمشاكل تنفسية طفيفة في بداية اليوم. يُنصح من يعانون من مشاكل مرتبطة بالربو بتجنب الأماكن الخارجية المُغبرة. قد يُصاب الرياضيون والرياضيات أثناء اللعب. قد تُعاني بعض النساء من مشاكل نسائية أو صداع نصفي قد يُؤثر على حياتهن اليومية. قد يُعاني الأطفال من مشاكل في صحة الفم. 

توقعات برج الثور مهنيًا

قد يتهمك زميل في العمل بالمخالفات والمحسوبية، وعليك أن تقف في وجهها وتقاومها. سيتجلى هذا جليًا في الحياة المهنية للسياسيين، والمقاولين، ومديري الإنشاءات، وجماعات الضغط، والمحامين، والمحاسبين. 

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

حافظ على روتين بسيط ومتوازن يساعدك على الاستقرار النفسي والذهني، واحتفل بإنجازاتك الصغيرة مهما كانت، فذلك سيُبقي حماسك مرتفعًا، استمر في التحلي بالأمل والتفاؤل، فالفترة القادمة تحمل لك فرصًا إيجابية وتحقيق أهدافك بإذن الله.

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

جانب من الفاعليات

مبادرة "تمكين.. معًا نحو مستقبل شامل".. فعالية بجامعة عين شمس

الأنبا أنطونيوس مرقس

تشييع جثمان مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا الأحد المقبل

احتفالية مصر وطن السلام

وطن السلام.. البيطريين: مشهد الطفلة ريتاج اختصر رسالة مصر للعالم

بالصور

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

