بدء فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية بسوهاج

قامت مديرية الطب البيطري اليوم السبت 25 أكتوبر، بالبدء في تنفيذ فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2025 بمراكز وقرى سوهاج المختلفة، وذلك في إطار الجهود الوطنية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وذلك تحت رعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية الحملة في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية التي تهدد الإنتاج الحيواني، ورفع الوعي لدى المربين بأهمية التحصين الدوري للماشية.

محافظة سوهاج

مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على صحة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم للحملة بالتنسيق بين الوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد حمدي مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، أن الحملة انطلقت في جميع مراكز وقرى المحافظة، من خلال فرق بيطرية مدربة ومجهزة بكافة الأدوات واللقاحات اللازمة لتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مع تنفيذ حملات توعية للمربين حول أهمية التحصين وطرق الوقاية من الأمراض المعدية.

ودعت مديرية الطب البيطري جميع مربي الثروة الحيوانية بمحافظة سوهاج إلى التعاون مع الفرق البيطرية، لضمان نجاح الحملة في تحقيق أهدافها، لما لها من أثر مباشر في حماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.