قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
الرئيس السيسي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية بسوهاج

جانب من الحملة بسوهاج
جانب من الحملة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قامت مديرية الطب البيطري اليوم السبت 25 أكتوبر، بالبدء في تنفيذ فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2025 بمراكز وقرى سوهاج المختلفة، وذلك في إطار الجهود الوطنية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وذلك تحت رعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية الحملة في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية التي تهدد الإنتاج الحيواني، ورفع الوعي لدى المربين بأهمية التحصين الدوري للماشية.

محافظة سوهاج

مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على صحة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم للحملة بالتنسيق بين الوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد حمدي مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، أن الحملة انطلقت في جميع مراكز وقرى المحافظة، من خلال فرق بيطرية مدربة ومجهزة بكافة الأدوات واللقاحات اللازمة لتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مع تنفيذ حملات توعية للمربين حول أهمية التحصين وطرق الوقاية من الأمراض المعدية.

ودعت مديرية الطب البيطري جميع مربي الثروة الحيوانية بمحافظة سوهاج إلى التعاون مع الفرق البيطرية، لضمان نجاح الحملة في تحقيق أهدافها، لما لها من أثر مباشر في حماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حملة المواشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

ترشيحاتنا

حج الجمعيات الأهلية

أعلنتها التضامن الاجتماعي.. تفاصيل وشروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026

زيت الطعام

بعد إضافة عبوة جديدة.. أسعار زيت الطعام والسلع التموينية في البطاقات

شهادات البنك الأهلي

ترقب واسع لسعر الفائدة.. ما مصير شهادات البنك الأهلي بعد اجتماع المركزي في نوفمبر؟

بالصور

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد