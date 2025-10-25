نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم

تقام اليوم، السبت، احتفالية كبرى تحت عنوان "مصر وطن السلام"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

مشاركة واسعة من نجوم الغناء والفن

يشارك في الحفل عدد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، من بينهم محمد منير، أصالة، آمال ماهر، أحمد سعد، محمد حماقي، حمزة نمرة، ومدحت صالح، في مجموعة من الفقرات الغنائية التي تعكس روح الانتماء والوطنية.

كما يشارك في الاحتفالية نخبة من الفنانين الشباب، أبرزهم هشام ماجد، مصطفى غريب، محمد سلام، أحمد غزي، نور النبوي، يوسف عمر، مصطفى عماد، إلى جانب فقرة خاصة يقدمها أحمد الغندور (الدحيح).

اجتماع رئاسي لمتابعة الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير

وعلى صعيد متصل، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامتها في الأول من نوفمبر المقبل، مؤكدًا ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لضمان خروج الحدث بصورة تليق بمكانة مصر وريادتها الثقافية.

تأكيد على إبراز الصورة الحضارية لمصر

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي شدد على أهمية التعاون المستمر بين الجهات المعنية لضمان تنظيم حفل افتتاح يليق بعظمة الحضارة المصرية، ويعزز من جهود الترويج السياحي والثقافي لمصر عالميًا.