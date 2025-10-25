رامي رضوان عن حادثة مُسن السويس: المتهم كائن بلا نخوة

علق الإعلامي رامي رضوان، على خبر إلقاء القبض على المدعو علي غريب الذي تعدى بالضرب على مسن السويس، معبرًا عن سعادته بعد القبض عليه.

وكتب رضوان على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “١٠٠/ ١٠٠ وزارة الداخلية، كائن ناقص وضيع بلا نخوة”.

أثار فيديو مسن السويس، الذي تعرض للضرب والصفع، حالة من الجدل بين المصريين من رواد السوشيال ميديا الذين تفاعلوا مع الواقعة مطالبين بحق “عم غريب” الذي تعرض للإهانة والبلطجة على مرأ ومسمع الملايين.

بداية قصة التعدي على عم غريب

بدأت القصة بمنشور لابنة مسن السويس وتدعى رحمة غريب، جاء فيه: “إحنا ساكنين في بيت إيجار قديم، ودول صحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة عافية، والنهارده اعتدوا على والدي بالضرب كنا داخلين نجيب علاج لوالدي راجل مسن فوق الـ ٦٥ سنة ومريض قلب وسكر وبيغسل كلى، وامبارح علي غريب اتهجم عليا في الشقة وأنا قاعدة لوحدي، حسبى الله ونعم الوكيل.. والاتنين دول اسمهم ( عاصم غربب مصطفى وعلي غريب مصطفى) أصحاب محلات ديزني للأطفال بالسويس”.

ولم تم ساعات على انتشار الفيديو، حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بصفع مسن السويس داخل منزله في محافظة السويس، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة الاعتداء، ما أثار موجة واسعة من الغضب.