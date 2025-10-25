وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة

شهدت مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم، احتفالية "وطن السلام" التي أقيمت لتأكيد رسالة مصر الخالدة في دعم السلام ونبذ العنف والتطرف، وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيات العامة والمفكرين والعلماء والفنانين.

بنّاؤون للحضارة ومدافعون عن الحق

وخلال الاحتفالية، قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن مصر كانت وستظل دولة سلام، لا تلجأ إلى الحرب إلا إذا كُتبت عليها الحرب دفاعًا عن أرضها وكرامتها، مشيرًا إلى أن التاريخ المصري الممتد عبر آلاف السنين يثبت أن المصريين لم يكونوا دعاة غزو أو اعتداء، بل بنّاؤون للحضارة ومدافعون عن الحق.

ومن جانبه، أكد السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، أن مصر منذ القدم وحتى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تُكرّس جهودها من أجل السلام والبناء والتنمية، مشيرًا إلى أن روح التسامح والتعايش المتأصلة في الشخصية المصرية كانت ولا تزال نموذجًا يحتذى به أمام العالم.

وأضاف يعقوب أن ما تشهده مصر اليوم من نهضة عمرانية وثقافية وإنسانية يؤكد أن السلام هو أساس التنمية الحقيقية، وأن القيادة المصرية تواصل السير على نهج الأجداد في إعلاء قيم الإنسانية والعلم والمحبة.

دعم السلام والاستقرار

الاحتفالية تحت عنوان "مصر وطن السلام"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وهي من اخراج ميدو شعبان.