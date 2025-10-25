من تحت الركام لأحضان المصريين.. طفلة فلسطينية تروي عودتها من الموت إلى الحياة

روت الطفلة الفلسطينية ريتاج جحا المصابة في حرب غزة والتي تم نقلها إلي مصر خلال فيلم تسجيلي تم عرضه تحت اسم وطن السلام بحضور الرئيس السيسي تفاصيل استشهاد أسرتها بالكامل وبتر قدمها بعد أن إنهار عليها ركام منزلها وانقاذها قالت الطفلة ريتاج : قعدت يومين تحت الركام في غزة وفي نص الليل لقيت شاب بيقول لى ما عرفتش أنام جيت أنقذك وفضل يحفر ويحفر لحد ما طلعني .. استشهدت أمي وأبويا وإخواتى الله يرحمهم دلوقتي إحنا قاعدين هنا في مصر، ولما وصلت معبر رفح لقيت كل المصريين بيحضنوني وبيبوسوني كان أحلى يوم في حياتى

وقالت ريتاج : مش عارفة أعبر عن اللى جوايا وفعلا مصر أم الدنيا ونفسي بعد انتهاء رحلة العلاج أرجع تاني لبلدي غزة وأشتغل رسامة. وتابعت الطفلة ريتاج خلال احتفالية وطن السلام انها تريد السلام على الرئيس السيسي وتقبل رأسه واستجاب لها الرئيس.