النصر يتقدم على الحزم بهدف نظيف بدوري روشن

أنهى فريق النصر الشوط الأول متقدما على فريق الحزم بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل هدف النصر في الشوط الأول جواو فيليكس في الدقيقة ٢٥ من انطلاق المباراة.

تشكيل النصر

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض بها فريقه مواجهة الحزم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر أمام الحزم

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل، إينيجو مارتينيز، محمد سيماكان، أيمن يحيى

خط الوسط: جواو فيليكس، أنجيلو، عبدالله الخيبري

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان