مستشار أمن سيبراني: يجب فرض رقابة دقيقة على أجهزة الأطفال الإلكترونية

أكد الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أن حجب المحتويات الإلكترونية ليس الحل الأمثل لمواجهة المخاطر الرقمية، مشددًا على أن التوعية هي الخطوة الأهم والأولى لحماية الأطفال والمراهقين.

وأوضح محمد محسن رمضان، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وضع حواجز رقمية بين الطفل والأسرة قد لا يكون فعالًا، موضحًا أن متابعة الأب والأم لسلوك الأبناء الرقمي تعتبر ضرورة أساسية لضمان سلامتهم.

وشدد محمد محسن رمضان، على أنه من المهم فرض رقابة دقيقة على الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها الأطفال، لضمان استخدامها بشكل آمن وتجنب تعرضهم للمحتويات الضارة أو غير المناسبة، موضحًا أن الجمع بين التوعية الأسرية والرقابة الرقمية يشكلان خط الدفاع الأول لحماية الأطفال والمراهقين في البيئة الإلكترونية.