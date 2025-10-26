نقيب السياحيين: «وطن السلام» رسالة مصر للعالم بأننا دولة الأمان والتاريخ والحضارة

أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي شهدت احتفالية وطنية فنية بعنوان "وطن السلام" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملت العديد من الرسائل الهامة للمصريين وللعالم الخارجي، أهمها أن الدولة المصرية قوية بتماسك شعبها، وأن ما تشهده مصر من نهضة كبرى ما هو إلا امتداد لتاريخها وحضارتها العريقة، لبلدٍ أراد الله أن يكون قلب العالم النابض ومحورًا أساسيًا لسياساته، وأنها دائمًا دولة سلامٍ وأمان.

كما أثنى نقيب السياحيين على كلمة الرئيس السيسي في الاحتفالية، والتي طلب فيها تنظيم الرحلات السياحية لجميع المصريين إلى سيناء، مؤكدًا أنها أصبحت جزءًا موصولًا بالدّلتا من خلال ستة أنفاق تربطها أسفل قناة السويس.

وأشار إلى أن على وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم وجميع الجهات المعنية العمل على تنفيذ هذا التوجيه، لتعزيز الانتماء والروابط الجغرافية والتاريخية والوطنية لدى الأجيال القادمة من الشباب.

وأعلن باسم حلقة، نقيب السياحيين، أنه استجابةً لما طالب به السيد الرئيس، ستقوم نقابة العاملين بشركات السياحة بإطلاق مبادرة بعنوان "زيارة إلى سيناء"، من خلال تنظيم العديد من الرحلات السياحية لطلاب المدارس والجامعات وأهالينا من المصريين، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها وزارة الشباب والرياضة، مع الإقامة في بيوت الشباب لتكون تكلفة الرحلات مناسبة للجميع.