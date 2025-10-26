الهند والصين تستأنفان الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام 5 سنوات

استأنفت الهند والصين، اليوم /الأحد/، الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام خمس سنوات، في خطوة مهمة تهدف إلى إعادة بناء العلاقات التي تدهورت بسبب التوترات الحدودية.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن الحكومة الهندية أكدت أن استئناف الرحلات الجوية من شأنه أن يعزز التواصل بين الشعبين، ويساعد على التطبيع التدريجي للعلاقات بين البلدين.

وكانت العلاقات بين الصين والهند قد تدهورت في عام 2020 بعد اشتباك قوات الأمن على طول حدود متنازع عليها في جبال الهيمالايا؛ ما أسفر عن مقتل أربعة جنود صينيين و20 جنديا هنديا في أسوأ أعمال عنف تشهدها المنطقة منذ عقود.