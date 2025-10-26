تفاصيل مشاركة جامعة الإسكندرية في تنظيف الشواطئ من المخلفات

قال أحمد عادل نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إن الشاطئ يعد أحد أهم مصادر السياحة والمحافظة عليه يعد نشاط طلابي بالمشاركة مع وزارة البيئة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن هناك متطوعين من شباب الجامعة يعملون على نشر التوعية بمخاطر تأثير الملوثات على الحياة البحرية والتوازن البيئي في البحر، متابعا: البلاستيكات التي يتم تركها على الشاطئ والبحر تهدد الأسماك والزواحف والطيور أيضا.

وشدد على أن الجامعة تهتم كثيرا بتنظيف شواطئ الأسكندرية، حيث يكون هناك أكثر من 150 متطوع من الشباب، متابعا: الحملات تستهدف توعية الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة وتغيير السلوك داخل المجتمع.