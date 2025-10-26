الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن القطاع الخاص أصبح شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط تطوير قطاع الغزل والنسيج الحكومي، مشيرًا إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لإحياء هذه الصناعة الحيوية بما يضمن استدامة الأصول وتحقيق أقصى عائد اقتصادي من خلال التعاون مع شركات عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل المصانع.

وأوضح الفيومي أن زيادة حجم الاستثمارات في صناعة الغزل ومدخلات الإنتاج تمثل خطوة مهمة نحو رفع صادرات قطاع المنسوجات خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تبني الدولة سياسة واضحة لدعم الإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن تطوير مصانع الغزل والنسيج يسهم في تعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب خفض تكلفة مدخلات الإنتاج التي تقارب في الوقت الراهن حجم الصادرات، وهو ما ينعكس إيجابًا على تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار، بحث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع نور الدين أروجلو، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة أروجلو العالمية القابضة، والوفد المرافق له، سبل التعاون بين المجموعة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، خصوصًا في مجالات تشغيل وإدارة عدد من المصانع الجديدة التابعة للوزارة.

وأكد الفيومي أن عملية التطوير الشاملة التي يشهدها قطاع الغزل والنسيج تمثل نقلة نوعية تعيد مصر بقوة إلى خريطة الصناعة وسوق الصادرات العالمية، وتمهد لمضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة من خلال إدخال أحدث ماكينات الإنتاج وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية. خلال السنوات المقبلة من خلال إدخال أحدث ماكينات الإنتاج وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية.