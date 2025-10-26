قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة تختتم برنامج تدريب فرق الاستجابة السريعة بجميع المحافظات بالتعاون مع الصحة العالمية

الدكتور عمرو قنديل
الدكتور عمرو قنديل

أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات التشغيلية، وتدريب الكوادر الميدانية على أسس علمية، كركيزة أساسية لتحقيق الجاهزية الدائمة لفرق الاستجابة السريعة، التي تُعد خط الدفاع الأول في حماية المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الختامية للبرنامج التدريبي التمهيدي لفرق الاستجابة السريعة بجميع المحافظات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتفعيل منظومة الاستجابة السريعة متعددة التخصصات على مستوى الجمهورية؛ لضمان سرعة التعامل مع أي حدث صحي طارئ يؤثر على الصحة العامة، وتعزيز التنسيق الميداني بين الإدارات والقطاعات المعنية.

وأوضح نائب الوزير أن الورشة تمثل محطة محورية في تطوير المنظومة، التي بدأت بتأسيس فرق الاستجابة المركزية متعددة التخصصات، والتي لعبت دورًا حاسمًا في مواجهة طوارئ الصحة العامة على مدار السنوات الماضية، وعلى رأسها جائحة كورونا.

وأشار الدكتور قنديل إلى أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ المفاهيم والأسس العلمية لعمل الفرق بالمحافظات، وتعزيز أدوار ومسؤوليات أعضائها، وتفعيل التنسيق مع المستوى المركزي، مع استعراض الأدلة الإرشادية والخطط التشغيلية، وتطوير مهارات التواصل الفعال والإدارة الميدانية أثناء الطوارئ.

من جانبه، أوضح الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن البرنامج يأتي ضمن مشروع الإدارة العامة للصحة الواحدة لتعزيز المنظومة الوطنية، وشمل أربع مراحل تدريبية شملت جميع المحافظات، حيث تم تدريب أكثر من 270 عضوًا من فرق الاستجابة الطرفية من تخصصات متنوعة تشمل: الترصد الوبائي، مكافحة العدوى، التثقيف الصحي، مراقبة الأغذية، الصحة البيئية، مكافحة نواقل الأمراض، والتواصل المجتمعي.

استمرار دعم المنظمة لتعزيز قدرات مصر

وفي السياق نفسه، أعرب الدكتور نِعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، عن تقدير المنظمة لجهود الوزارة في تطوير المنظومة وتفعيلها وطنيًا، مؤكدًا استمرار دعم المنظمة لتعزيز قدرات مصر في الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن البرنامج يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجاهزية والاستعداد التي تقودها الوزارة، لضمان استجابة فعالة ومنسقة تحد من أي تهديدات أو أزمات محتملة، وفقًا للمعايير الدولية واللوائح الصحية العالمية.

وزارة الصحة البرنامج التدريبي منظمة الصحة العالمية وزير الصحة المجتمع المصري الخطة الاستراتيجية

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

