محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي لمتابعة انتظام سير العمل

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته، عيادات التأمين الصحي بمنوف للوقوف على مدى انضباط المنظومة والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي التأمين، رافقه خلالها الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الدكتور محمد سلامة مدير ادارة الطب العلاجي بالمديرية، الدكتور محمد فؤاد مدير عام هيئة التأمين الصحي فرع المنوفية، وليد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

تفقد المحافظ مركز خدمة العملاء ومكتب تحويل الخدمات ومخزن الأدوية والصيدلية لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من مدي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي ، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لتخفيف العبء عن كاهل مرضى التأمين الصحي بنطاق المحافظة ، حيث تم تخصيص العديد من المقرات وعيادات إضافية جديدة وإستغلالها كصيدليات لزيادة أعداد المنافذ وصرف الادوية وعيادات طبية متخصصة لخدمة المرضى، ونسعى جاهدين لتحسين وتلبية احتياجات ومتطلبات المرضى للمساهمة في تقديم خدمة طبية أفضل.

واستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاءات مستشفى الأورام الجديدة علي مساحة 9 آلاف متر وبتكلفة 2 مليار جنيه تقريباً لخدمة أكثر من 5 مليون مواطن، تشمل 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 أسرة لتضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم ( جراحة الأورام وإزالة الألم ، التخدير والإنعاش ، باثولوجيا الدم ، الأشعة العلاجية والطب النووى ، وبائيات الأورام ، طب الأورام المعملى وسرطانات الدم ، أشعة الأورام ، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار ، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال ، 2 غرفة عمليات كبرى ، وحدة مناظير ، عدد من أسرة العناية المركزة )، موجها بضرورة تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لحجم الأعمال المنفذة وتذليل العقبات لسرعة الانتهاء ودخولها الخدمة ، مؤكداً أن هذا المشروع يعد صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية للمحافظة لعلاج مرضى الأورام مما يساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها.

وزار محافظ المنوفية، دار المسنين بمنوف للاطمئنان علي أحوال النزلاء والتأكد من مستوي جودة الخدمات المقدمة لهم ، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم للوقوف على مدى تلبيتها وتقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم، وخلال تفقده وجه المحافظ بإستغلال مبني دار الرعاية الاجتماعية ( القديم ) بمنوف كعيادات شاملة للتأمين الصحي بمشاركة أحد منظمات المجتمع المدني وذلك بعد تطويره ورفع كفاءته، وذلك في إطار حرصه واهتمامه برفع الأعباء عن كاهل المواطنين انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.