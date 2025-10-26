ميريهان حسين تستعرض أناقتها بالأحمر اللافت.. شاهد

شاركت الفنانة ميريهان حسين متابعي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان ميريهان حسين

خطفت ميريهان حسين الأنظار في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الأحمر المصنوع من القماش الستان.

انتعلت ميريهان حسين حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، كما تزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت ميريهان حسين بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.