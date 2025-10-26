مراسل القاهرة الإخبارية: الاشتباكات مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

قال محمد عثمان، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" عن تطورات ميدانية كبيرة تشهدها مدينة الفاشر في إقليم شمال دارفور، بعدما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مقر الفرقة السادسة بالمدينة، بينما لا تزال بقية الأحياء خارج نطاق سيطرتها.

ونقل مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن مصدر عسكري سوداني، أكد أن انسحاب الجيش السوداني من مقر الفرقة جاء لأسباب تكتيكية، استعدادًا لعملية التفاف تهدف إلى القضاء على المجموعات المتسللة داخل المدينة.

وأكد محمد عثمان، أنه ما زالت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مستمرة حتى الآن، ويعتمد الجيش السوداني على الدفاعات الأرضية والطيران الحربي والأسلحة الثقيلة في التصدي لهجمات قوات الدعم السريع.