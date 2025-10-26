أستون فيلا يتغلب على مانشستر سيتي 1-0 في الدوري الإنجليزي

حقق أستون فيلا فوزاً مهماً على حساب مانشستر سيتي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد فيلا بارك في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف أستون فيلا في الدقيقة 19، بعد كرة عرضية إلى خارج منطقة الجزاء لصالح أستون فيلا وصلت إلى ماتي كاش الذي راوغ المدافع وسدد كرة يسارية رائعة سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة يتجمد مانشستر سيتي فى المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بينما أرتفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة 15محتلاً المركز السابع.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق رايندرز مرت بسلام على مرمى أستون فيلا في الدقيقة 4.

وتلقى سافيو موريرا لاعب مانشستر سيتي بطاقة صفراء فى الدقيقة 43، بعد تدخل عنيف على لاعب أستون فيلا.