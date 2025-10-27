“احكي وسجّل”ورشة في متحف شرم الشيخ احتفالا بـ اليوم العالمي للتراث السمعي

ينظم متحف شرم الشيخ ورشة بعنوان “احكي وسجّل” ،وذلك في إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري ،وذلك للأطفال من سن 6 إلى 16 سنة.



أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ،أن ورشة الحكي ضمن سلسلة من الفاعليات التى ننظمها على مدار العام في كافة المناسبات التى تهدف لإثراء الوعي الأثري والثقافي.

متحف شرم الشيخ



يذكر أن المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.



ومن أبرز تلك القطع؛ قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.

