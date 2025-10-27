المتحف القبطي ينظم ورشة كورشية لـ محاربات السرطان

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقبل قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف القبطي،  بعض من سيدات محاربات السرطان التابعين لأحد الجمعيات ،فى إطار دورها لنشر الوعي الآثري والثقافي.


أوضحت إدارة المتحف القبطي،أنه تم تنظيم ورشة كورشية ،والتى نالت استحسان المشاركات وتفاعل عبر تعلم تقفيل الغرز والوحدات بطريقة مبسطة.

المتحف القبطي


يذكر أن افتتح المتحف القبطي عام 1910، ليكون مجمعاً للآثار والوثائق التي تُسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر. وقد تم افتتاح الجناح الجديد للمتحف عام 1947 كما تم تطويره عدة مرات كان آخرها عام 2006، حين تم ربط الجناح القديم والجديد للمتحف بممر.

يتكون المتحف القبطي من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، من أبرزها مجموعة من المخطوطات المزخرفة، الأيقونات، المنحوتات الخشبية، الجداريات المزخرفة بالمناظر الدينية المأخوذة من الأديرة والكنائس القديمة. كما يضم المتحف مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية

