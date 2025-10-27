خروج يليق بتاريخه.. تفاصيل مفاوضات محمد السيد مع جون إدوارد للتجديد للزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر برنامجه ستاد المحور، عن كواليس المفاوضات التي جمعت بين محمد السيد لاعب نادي الزمالك ووالده، مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفقًا لمصدر مقرب من اللاعب.

جلسة قبل كأس العالم للشباب

وأوضح المصدر أن أول جلسة بين الطرفين جرت قبل انطلاق بطولة كأس العالم للشباب، حيث أعرب محمد السيد عن رغبته في تجديد عقده مع الزمالك، لكنه اشترط أن يتضمن العقد بندًا يسمح له بالرحيل في حال تلقي عرض احتراف خارجي مناسب، حتى تكون خروجه من النادي بطريقة تليق به وبتاريخه في القلعة البيضاء، واصفًا ذلك بـ”الخروج من الباب الكبير”.

تجديد التواصل قبل مواجهة ديكيداها

وأشار المصدر إلى أنه بعد مرور فترة من الهدوء، وقبل مباراة الذهاب أمام ديكيداها في بطولة الكونفدرالية، تواصل جون إدوارد مع اللاعب وطلب عقد جلسة جديدة لبحث بعض التفاصيل الخاصة بالعقد، وهو ما رحب به محمد السيد على الفور، إلا أن الاجتماع لم يتم في النهاية لأسباب غير واضحة.

نفي طلب أرقام مالية مبالغ فيها

وأكد المصدر أن محمد السيد لم يضع أي مطالب مالية مبالغ فيها خلال المفاوضات، نافيًا ما تردد في وسائل الإعلام حول طلب اللاعب الحصول على 15 أو 20 مليون جنيه سنويًا.

وأضاف أن اللاعب كان فقط يسعى إلى تأمين مستقبله الاحترافي مع الحفاظ على علاقة ودية مع إدارة النادي، دون أي خلافات أو ضغوط مالية.

وبذلك، تظل مفاوضات تجديد عقد محمد السيد مع الزمالك معلقة، وسط حالة من الترقب بين الجماهير، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة بين اللاعب والمدير الرياضي جون إدوارد خلال الفترة القادمة.



