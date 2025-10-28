قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رأس مال 500 ألف جنيه لترخيص لشركات التوظيف العاملة في الداخل والخارج بالقانون

معتز الخصوصي

حدد قانون العمل عدد من الضوابط بالنسبة لشركات التوظيف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.

وضعت المادة (41) من قانون العمل عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمين على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.

كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.

وكانت قد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، في الساعة 12 بالتوقف المحلي لكل دولة موعدا لبدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.

تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.  

يستعد ملايين المواطنين في مختلف المحافظات للمشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط اهتمام واسع بمعرفة مقار اللجان الانتخابية وأرقام الكشوف قبل انطلاق عملية التصويت المقررة في نوفمبر المقبل.

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية لمجلس النواب 2025

حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات أكثر من وسيلة إلكترونية وهاتفية للاستعلام بسهولة عن مكان اللجنة الانتخابية وموقف الناخب من القيد في الجداول، باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك ضمن جهود الدولة لتيسير المشاركة الانتخابية وتعزيز الوعي بدور المواطنين في العملية الديمقراطية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن خدمة الاستعلام متاحة مجانا لجميع المواطنين عبر الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال التطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية القصيرة، بما يتيح لكل ناخب معرفة مقر لجنته دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات:
يمكن للمواطنين معرفة لجنتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على الرابط التالي: 
(https://www.elections.eg).
وتتم الخطوات على النحو الآتي:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
2. الضغط على أيقونة  استعلم عن لجنتك الانتخابية  من الصفحة الرئيسية.
3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.
4. الضغط على زر  استعلام .
5. تظهر فورا جميع بيانات الناخب، وتشمل:

   اسم اللجنة الانتخابية.
   رقم اللجنة الفرعية.
   رقم الناخب في الكشوف.
   عنوان المقر الانتخابي.
   موقف الناخب من القيد في الجداول الانتخابية.

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية عبر تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات:
أتاحت الهيئة أيضا تطبيقا رسميا يمكن تحميله من متجري Google Play وApp Store، لتسهيل عملية الاستعلام عبر الهاتف المحمول، ويتم ذلك كالتالي:

1. تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات من المتجر المناسب للجهاز.
2. فتح التطبيق بعد التثبيت وإدخال رقم الهاتف المحمول لتأكيد الهوية.
3. إدخال كود التحقق الذي يصل في رسالة نصية قصيرة.
4. بعد التحقق، تظهر خانة إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.
5. الضغط على  تحقق من الرقم القومي ، لتظهر تفاصيل اللجنة وتشمل:

   اسم المدرسة أو المقر الانتخابي.
   رقم اللجنة الفرعية.
   عنوان المقر بدقة.
   تاريخ التصويت المحدد للناخب.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المواطنين يمكنهم الاستعلام عن لجانهم بطرق إضافية دون الحاجة لاستخدام الإنترنت، وذلك من خلال:

1. الاتصال برقم 141 من أي خط أرضي أو محمول لمعرفة بيانات اللجنة.
2. إرسال الرقم القومي في رسالة نصية قصيرة إلى رقم 5151، وستصل رسالة تحتوي على تفاصيل اللجنة الانتخابية.

وأوضحت الهيئة أن جميع خدمات الاستعلام متاحة بشكل مجاني، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو الخط الساخن، مؤكدة أن الهدف هو تسهيل مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية وضمان معرفة الجميع بمقار لجانهم قبل موعد التصويت.

