أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث يبهر العالم ومصر تثبت قدرتها على التنظيم والتخطيط

استعرض الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، مشاهد من شوارع مصر التي تشهد حاليًا أعمال تطوير شاملة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الأول من نوفمبر المقبل.

وأكد موسى أن الدولة تنفذ خطة متكاملة لتطوير الطرق والهوية البصرية وتحسين المظهر العام للمناطق المحيطة بالمتحف، موضحًا أن هذه الجهود تأتي استعدادًا لحدث عالمي يليق بمكانة مصر وحضارتها العريقة.

وكشف الإعلامي أن حلقة يوم السبت المقبل ستخصص لتغطية فعاليات الافتتاح بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى نهاية الحفل، مشيرًا إلى أن الشوارع والميادين امتلأت باللوحات الدعائية الخاصة بالمتحف الكبير.

وقال موسى: «إن شاء الله هنعمل حاجة تبهر العالم، شوف بلدك جميلة إزاي، الدولة بكل مؤسساتها بتعمل من أجل نجاح احتفالية المتحف المصري الكبير».

وأضاف أن حفل الافتتاح سيشهد حضور عدد من القادة والزعماء من مختلف دول العالم، مشددًا على أن المنطقة المحيطة بالمتحف تشهد تطويرًا شاملًا يعكس مدى الاستعداد لهذا الحدث التاريخي.

وتابع موسى حديثه قائلًا: «تخيل تكون داخل المتحف الكبير وبتتناول فطورك أو غدائك في مطعم يطل على أروع ما أنجزته الحضارة المصرية.. مشهد عظيم بكل المقاييس».

واختتم تصريحه مؤكدًا: «مصر تمتلك قدرة هائلة على التخطيط والتنظيم، وكل ما تقوم به الدولة يهدف إلى التنمية والاستقرار والسلام.

إحنا مش بنتآمر على حد، وربنا بيكرمنا لأن نيتنا طيبة وكل حاجة بنعملها لصالح البلد».