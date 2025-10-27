قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة تبهر العالم ومصر تواصل صناعة المجد
4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور
رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر
أحمد موسى يطالب وزير التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح للتعريف بالمتحف المصري الكبير
هيجيب دهب.. أحمد موسى يطالب بإعداد كتاب عن المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير أمام السفارات وفي ميادين مصر الكبرى
أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير بمختلف ميادين ومطارات مصر
حماس: لدينا الإرادة لمنع عودة الحرب على غزة ولن نمنح الاحتلال ذريعة لاستئناف العدوان
كيفية دفع الزكاة على العقارات المؤجَّرة.. أمين الإفتاء يوضح
تحذير عربي لحكومة الاحتلال: لن نسمح لإسرائيل بالهيمنة على المنطقة
محمد رمضان عن تحضيرات فيلم أسد: عندي 37 سنة وماينفعش أختار أفلام صغيرة
المتحف المصري الكبير .. خريطة الاحتفالية وأبرز المعلومات عنه
توك شو

أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث يبهر العالم ومصر تثبت قدرتها على التنظيم والتخطيط

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
رنا عبد الرحمن

استعرض الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، مشاهد من شوارع مصر التي تشهد حاليًا أعمال تطوير شاملة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الأول من نوفمبر المقبل.

وأكد موسى أن الدولة تنفذ خطة متكاملة لتطوير الطرق والهوية البصرية وتحسين المظهر العام للمناطق المحيطة بالمتحف، موضحًا أن هذه الجهود تأتي استعدادًا لحدث عالمي يليق بمكانة مصر وحضارتها العريقة.

وكشف الإعلامي أن حلقة يوم السبت المقبل ستخصص لتغطية فعاليات الافتتاح بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى نهاية الحفل، مشيرًا إلى أن الشوارع والميادين امتلأت باللوحات الدعائية الخاصة بالمتحف الكبير.

وقال موسى: «إن شاء الله هنعمل حاجة تبهر العالم، شوف بلدك جميلة إزاي، الدولة بكل مؤسساتها بتعمل من أجل نجاح احتفالية المتحف المصري الكبير».

وأضاف أن حفل الافتتاح سيشهد حضور عدد من القادة والزعماء من مختلف دول العالم، مشددًا على أن المنطقة المحيطة بالمتحف تشهد تطويرًا شاملًا يعكس مدى الاستعداد لهذا الحدث التاريخي.

وتابع موسى حديثه قائلًا: «تخيل تكون داخل المتحف الكبير وبتتناول فطورك أو غدائك في مطعم يطل على أروع ما أنجزته الحضارة المصرية.. مشهد عظيم بكل المقاييس».

واختتم تصريحه مؤكدًا: «مصر تمتلك قدرة هائلة على التخطيط والتنظيم، وكل ما تقوم به الدولة يهدف إلى التنمية والاستقرار والسلام.

 إحنا مش بنتآمر على حد، وربنا بيكرمنا لأن نيتنا طيبة وكل حاجة بنعملها لصالح البلد».

المتحف المصري الكبير مصر حضارة افتتاح صدى البلد احمد موسى

