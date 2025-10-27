أحمد موسى: مصر أصل الحضارة والعالم مدين لها وكتاب المتحف الكبير سيكون كنزًا معرفيًا

أشاد الإعلامي أحمد موسى بمكانة مصر الاستثنائية بين دول العالم، مؤكدًا أن المصريين منتشرون في كل مكان ويساهمون في مختلف مجالات التميز والإبداع، قائلاً: «مافيش دولة في العالم مافيهاش مصريين».





وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، شدد موسى على أن مصر كانت البداية التي انطلق منها التاريخ، مضيفًا: «مصر هي اللي جات الأول، وبعدها جيه التاريخ حضارتنا هي الأصل، ومنها اتعلمت البشرية معنى الحضارة».

وأوضح أن مصر ما زالت تغزو العالم بفنها وثقافتها وتأثيرها الإبداعي، لافتًا إلى أن «علم المصريات» هو علم مصري خالص ونتاج حضارة تمتد جذورها إلى سبعة آلاف عام من العظمة والابتكار.

وفي سياق حديثه عن المتحف المصري الكبير، اقترح موسى إصدار كتاب موسوعي ضخم مكون من ألف صفحة يوثق كل ما يحتويه المتحف من قطع أثرية فريدة، وقال:

«الكتاب ده هيكون كنز.. اعملوه بكل لغات الدنيا، وهيحقق نجاح وطلب عالمي غير مسبوق».

وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون توثيقًا بصريًا ومعرفيًا شاملًا للحضارة المصرية، يمثل إضافة نوعية للمكتبة العالمية ويعزز مكانة مصر كقلب الحضارة الإنسانية.

كما دعا موسى وزير التربية والتعليم إلى إدراج فقرة يومية عن المتحف المصري الكبير في طابور الصباح بالمدارس، لزرع الفخر والانتماء في نفوس الطلاب وتعريفهم بعظمة وطنهم.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحضارة المصرية ستبقى مصدر إلهام للبشرية، وأن توحيد الجهود الوطنية للترويج للمتحف المصري الكبير هو واجب قومي يعكس قيمة مصر وتاريخها أمام العالم.