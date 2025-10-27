جامعة القاهرة الأهلية تعلن فوز الطالب سيف أحمد الشحات بالمركز الأول في بطولة الجامعة لتنس الطاولة للعام 2026/2025

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية فوز الطالب سيف أحمد الشحات بالفرقة الأولى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الأول في بطولة الجامعة لتنس الطاولة على مستوى جميع الكليات للعام الجامعي 2025 / 2026.

وأكد د. محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة والمكلف بالقيام بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الرياضية كأحد المحاور الأساسية لبناء شخصية الطالب المتكاملة، إلى جانب التفوق الأكاديمي.

ووجه د. محمد سامي عبدالصادق الدعوة إلى الطلاب للاشتراك في المسابقات والأنشطة التي تنظمها الجامعة، مؤكدا أن جامعة القاهرة الاهلية حريصة على رعاية الموهوبين في مختلف المجالات العلمية والرياضية والثقافية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تعزز قيم الانتماء والتميز، وتُسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار ورفع اسم الجامعة في المحافل المختلفة.

وقام د. محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، ود.هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة للفرع الدولي، بتكريم الطالب سيف أحمد الشحات تقديرًا لتميزه الرياضي.