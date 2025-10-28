ريهام حجاج تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل توابع

يستعد صنّاع مسلسل "توابع"، الذي تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج، لانطلاق مرحلة التصوير خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي أبطال العمل ووضع اللمسات النهائية على التحضيرات الفنية والإنتاجية.

ويُعد مسلسل "توابع" من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في موسم رمضان 2026، حيث يجمع نخبة من النجوم، ويشهد تعاونًا جديدًا بين ريهام حجاج وفريق عمل مميز.

ومن المقرر أن يتم الإعلان قريبًا عن باقي تفاصيل المسلسل، بما في ذلك أسماء المشاركين الرئيسيين، والمؤلف، والمخرج، في إطار حملة ترويجية تمهيدًا لانطلاق التصوير الرسمي.



يذكر أن شاركت ريهام حجاج في رمضان الماضي في مسلسل اثينا و الذي حقق نجاح كبير

مسلسل "أثينا" بطولة: ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، نبيل عيسى، ودونا إمام ، جنا الاشقر ، جايدا منصور ، علي السبع ، شريف حافظ و عدد كبير من النجوم.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.