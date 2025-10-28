بحث إنشاء كلية هندسة برأس غارب

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة التوسع في منظومة التعليم العالي بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومشروعات التنمية بالمحافظة، استقبل اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، اليوم، الأستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة، والوفد المرافق له، لبحث إنشاء كلية الهندسة بمدينة رأس غارب.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة إنشاء كلية متخصصة في مجالات البترول والتعدين وطاقة الرياح، لما لهذه التخصصات من أهمية استراتيجية في دعم الصناعة الوطنية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي في مجالات الطاقة والتعدين، التي تُعد من أهم مقومات مدينة رأس غارب.

وعقب الاجتماع، قام رئيس الجامعة والوفد المرافق له بجولة ميدانية داخل مدرسة رأس غارب الإعدادية المهنية المقترحة لتكون مقرًا مؤقتًا للكلية، حيث أكد الدكتور محفوظ عبد الستار أن الجامعة ستعمل على تطوير ورفع كفاءة المبنى ليكون مؤهلاً لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة في أقرب وقت ممكن، إلى جانب العمل على تطوير مدرسة العبور الابتدائية ضمن خطة التحسين الشامل للبنية التعليمية بالمدينة.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح نديم أنه سيتم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتغيير مسمى المدرسة وبدء الخطوات القانونية والموافقات المطلوبة لإنشاء الكلية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ ودعمًا لمسيرة التنمية التعليمية بالمحافظة.

حضر اللقاء كل من الدكتور أشرف محمود أحمد عميد كلية الغردقة، والدكتور أحمد قناوي الاستشاري بالجامعة، والسيد حمدي محمد علي الأمين العام لجامعة الغردقة، والسيد حسام عبد اللطيف مدير العلاقات العامة بالجامعة، والسيدة فايزة أحمد عبيد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، ورجل الأعمال السيد علي دردير صاحب المبادرة، والمهندس يوسف الدمراني مدير حقول الشركة العامة، وعدد من ممثلي شركات طاقة الرياح العاملة بالمدينة.

وفي ختام اللقاء، أكد اللواء ممدوح نديم أن إنشاء كلية الهندسة في رأس غارب يعد خطوة استراتيجية نحو التنمية المستدامة، ويعزز توجهات الدولة في ربط التعليم بسوق العمل، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في إحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي بمحافظة البحر الأحمر، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب في مجالات العلوم التطبيقية والصناعات الوطنية.