الصناعات الغذائية: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية تؤكد عظمة مصر

أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت 2 نوفمبر، بمشاركة زعماء ووفود من عشرات الدول، يُعد حدثًا عالميًا يؤكد أن مصر لا تزال منارة للحضارة والإنسانية، وقادرة على إبهار العالم بما تمتلكه من تاريخ عريق وإرادة حاضرة.

وأضاف عيش - خلال تصريحات صحفية - أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل هو إنجاز وطني يجسد عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، الذي شارك بجهده وعرقه في تنفيذ وتنظيم هذا المشروع العملاق.

وتابع أن التنظيم المبهر لحفل الافتتاح عكس صورة مشرفة للدولة المصرية، وأظهر روح الانضباط والتكامل بين مؤسساتها المختلفة، مؤكدًا أن العامل المصري كان وما زال شريكًا أساسيًا في كل إنجاز يتحقق على أرض الوطن.

واختتم نائب رئيس اتحاد عمال مصر تصريحه قائلًا: "افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل رسالة فخر لكل مصري، ودليلًا جديدًا على أن مصر تصنع التاريخ وتقدمه للعالم بحضارة لا تعرف الزوال".