بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
وظائف خالية بوزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. قدم الآن
رئيس الوزراء يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح مؤتمر الانتوساي
الجريدة الرسمية تنشر قرار منح إجازة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين

ولاء عبد الكريم

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من اللقاءات على هامش مشاركته في النسخة التاسعة من منتدى "مبادرة الاستثمار " المنعقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية. 

يشارك الوزير في المنتدى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعقد المنتدى بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ أكتوبر تحت شعار "مفتاح الازدهار"، برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

التقي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالدكتور ماجد بن عيد الله القصبي، وزير التجارة السعودي حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وحضر اللقاء أعضاء السفارة المصرية، ومن الجانب السعودي الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري نائب وزير التجارة السعودي.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مستهل اللقاء على متانة العلاقات المصرية السعودية والراوبط المشتركة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين ، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري، وكذلك التعاون في مجال الاستثمار، عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يسهم في زيادة المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة للاستثمار المتبادل.

كما ناقش اللقاء التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية، والتعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصادان المصري والسعودي ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متزايدا حيث تبلغ الاستثمارات السعودية في مصر نحو 25 مليار دولار، وهو ما يعكس المكانة البارزة للمملكة العربية السعودية كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك، وأيضاً اتفاقية الاستثمار المشترك التي تم توقيعها العام الماضي مع الجانب السعودي، وذلك بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

