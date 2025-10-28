القبض على سائق تعدى على طليقته بالضرب فى الشارع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة وأطفالها بالضرب بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) وبسؤالها قررت بتضررها من طليقها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب دون حدوث ثمة إصابات وذلك حال عودتها للمنزل وذلك لوجود خلافات بينهما .

أمكن ضبط المذكور (سائق – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





