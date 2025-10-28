عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 بملاعب مدينتي

أعلن عمر هشام، رئيس الاتحاد المصري للجولف، عن انطلاق بطولة «مصر المفتوحة للجولف 2025» بعد توقف دام 15 عامًا، التي تُعد أقدم بطولة احترافية في منطقة الشرق الأوسط، ومن بين أقدم بطولات الجولف في العالم.

وقال خلال كلمته في حفل الافتتاح الذي استضافه نادي مدينتي للجولف، بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، والسيد كين كودو، مدير عام الجولة الآسيوية ، جوزيف ميشن باى سفير جنوب أفريقيا، غسان قبانى نائب رئيس الاتحاد الافريقي للجولف، محمد الحناوى مرشح مجلس النواب، إن البطولة تعود هذا العام بشكل جديد، بالتعاون مع سلسلة الجولة الآسيوية، ونسعى من خلالها لترسيخ مكانة مصر لتصبح وجهة رائدة للجولف عالمياً، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد المصري للجولف.

وأشاد عمر هشام بنادي مدينتي للجولف، الذي يستضيف البطولة هذا العام واعتبره رمزاً للتميّز والإبداع في عالم الجولف في مصر والعالم؛ بعدما حصل على لقب أفضل ملعب جولف في مصر لخمس سنوات متتالية، وإضافة إلى كونه أفضل ملعب في إفريقيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما اختاره لاعبو الجولة الآسيوية كأفضل وجهة في عام 2022.

وأشار إلى أن بطولة مصر المفتوحة للجولف تمتلك تاريخًا عريقًا يعود إلى عام 1921، وشهدت مشاركة كبار نجوم الجولف العالميين على مر العقود، لافتا إلى أن بطولة مصر المفتوحة للجولف هذا العام تعد الثالثة بين أربع بطولات تعهد بتنظيمها منذ أن تولى رئاسة الاتحاد، ومن المقرر أن تستضيف شواطئ البحر الأحمر البطولة الرابعة خلال الأسبوع المقبل.

وأكد أن الاتحاد نجح خلال العام الماضي في زيادة عدد لاعبي الجولف بنسبة تتراوح بين 25 و30%، إلى جانب مضاعفة عدد المهتمين برياضة الجولف من خلال جذب آلاف الهواة لتجربة اللعبة والتدرب عليها في ميادين الرماية بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالعمل على لفتح الباب أمام لاعبينا المصريين للاحتكاك بأفضل اللاعبين المحترفين في العالم فضلا عن تطوير المواهب المصرية والعربية للوصول إلى العالمية.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة دولية متميزة لأكثر من 130 لاعباً من أشهر لاعبي الجولف حول العالم يمثلون 35 دولة، وهم : الولايات المتحدة الامريكية، انجلترا، إسبانيا ، إيطاليا، سويسرا، هولندا، النمسا، السويد، اسكتلندا، روسيا، استراليا، كندا، ومن الوطن العربي المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، الكويت، لبنان، عمان، تونس، الجزائر، المغرب، ومن قارة آسيا اليابان، كوريا، الهند، باكستان، تايلاند، ماليزيا، اندونيسيا، الفلبين، فيتنام، بنجلاديش، تايبيه الصينية، هونج كونج، لاوس، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة .

وأكد رئيس الاتحاد المصري للجولف أن الهدف الأسمى هو رؤية لاعبي الجولف المصريين يمثلون وطنهم في الأولمبياد، وجعل مصر مركزاً إقليمياً لرياضة الجولف، ونموذجاً عالمياً في التنظيم والاحتراف، مشددًا على أن الاتحاد يعمل على تعزيز الظهور الإعلامي للعبة كوسيلة لدعم انتشارها، حيث تم بث البطولات الوطنية لأول مرة على المنصات الرقمية، وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط.

كما أشار إلى أن الاتحاد يعمل حاليًا على توسيع نطاق التعاون مع شبكة «أون سبورت» للبث الإقليمي، ومع كبرى المنصات الإعلامية الدولية المتخصصة في الجولف، من أجل الترويج لمصر كوجهة رياضية وسياحية متميزة.

من ناحيته قال السيد كين كودو، مدير عام جولة التطوير الآسيوية، إن بطولة مصر المفتوحة للجولف التي يتم إحياؤها من جديد تُعد أقدم بطولة جولف للمحترفين في المنطقة، معربًا عن سعادته بوجوده في حفل الافتتاح وموجهًا الشكر والتهنئة للاتحاد المصري للجولف على رؤيته وسعيه لإعادة هذه البطولة المميزة التي تُقام على أفضل ملعب جولف في مصر. وأشار إلى أن نادي مدينتي للجولف استضاف الجولة الآسيوية لأول مرة عام 2022، وحظي حينها بإشادة واسعة من اللاعبين وفاز بجائزة «ملعب العام»، مؤكدًا سعادته بعودة البطولة إلى هذا النادي المرموق.

وأضاف كودو أن التزام الاتحاد المصري للجولف ووزارة الشباب والرياضة بشراكة تمتد لأربع سنوات مع جولة التطوير الآسيوية يعكس طموحهما في إعادة مصر إلى مكانتها على خريطة الجولف العالمية ودفع عجلة السياحة الدولية إلى هذا البلد الغني والرائع.

ووجّه الشكر للاتحاد العربي للجولف و«جولف السعودية» على شراكتهما القيمة مع جولة التطوير الآسيوية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في تطوير رياضة الجولف بالمنطقة وخلق فرص للمواهب الشابة والمحترفين.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على الأهمية الكبيرة التي توليها المحافظة لدعم الرياضة، مشيراً إلى أن بطولة مصر المفتوحة للجولف أصبحت حدثاً رياضياً بارزاً على الأجندة الدولية. وأشاد المحافظ بالجهود المخلصة للاتحاد المصري للجولف، مؤكداً أن المحافظة تضع الاستثمار في البنية التحتية الرياضية على رأس أولوياتها. وأوضح أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل هي منظومة متكاملة تساهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على مواجهة التحديات، مؤكداً استمرار دعم المحافظة الكامل للبطولة ولجميع الكيانات الرياضية التي تسهم في رفع اسم مصر.