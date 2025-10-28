التنمية المحلية تكشف عن خطة وطنية لمواجهة تغيّر المناخ.. ونواب: خطوة لحماية الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.. ومطالب بتبني سياسات حديثة وتحديث أنظمة الري

برلماني:مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تنسيقًا بين الوزارات المعنية

برلماني: يطالب بإطلاق حملات توعية للمزارعين حول ترشيد استخدام المياه والأسمدة وتعزيز التعاون بين الإدارات المحلية

نائب: تحقيق الأمن الغذائي يعتمد على كفاءة إدارة الموارد والتسويق والتصنيع الزراعي



عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعا مع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية .

وشددت دكتورة منال عوض على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لبحث الدراسات المتعلقة بتأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، في اطار المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي يضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، والاجتماعات المنعقدة بين الوزارات المعنية بقطاعات الزراعة والتعليم العالي والمياه والإسكان والبيئة لوضع مقترحات للمجموعة الوزارية وجدول زمني بالإجراءات المقترحة والخطة المستقبلية لكل قطاع، والتحديات التي يواجهها في مجالي التكيف والتخفيف.



كما استعرضت الدكتورة منال عوض مقترحات وزارة البيئة في تحسين فرص تحقيق الأمن الغذائي في مصر.



في هذا الصدد، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتحقيق الأمن الغذائى ، وذلك بهدف زيادة المساحات المزروعة لأهم المحاصيل الاستراتيجية.



وأكد " الشوربجي " في تصريح لموقع " صدى البلد" على ضرورة وضع خطة عاجلة لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي ، بما يساعد فى تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتوفير أكبر كميات ممكنة من المحاصيل الاستراتيجية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل حجم الواردات.



وأوضح عضو النواب أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تنسيقًا بين الوزارات المعنية، وتبني سياسات زراعية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتحديث أنظمة الري، بما يعزز قدرة المزارعين على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة ويحافظ على الأمن الغذائي القومي.

من جانبه، ثمن النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التنمية المحلية بشأن إعداد خطة وطنية متكاملة لمواجهة تأثير تغيّر المناخ على الأمن الغذائي، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في مواجهة التحديات الناتجة عن تغيّر المناخ وتأثيره المباشر على الأمن الغذائي.



وأكد" المير " فى تصريحات لموقع " صدى البلد" على ضرورة إطلاق حملات توعية للمزارعين حول ترشيد استخدام المياه والأسمدة وتعزيز التعاون بين الإدارات المحلية ، مؤكداً على ضرورة الاسراع فى تنفيذ هذه المطالب للحد من الاثار السليبة لظاهرة التغير المناخي.

و شدد عضو النواب على ضرورة وضع خطط واضحة

لمواجهة شح المياه وتدهور الأراضي الزراعية نتيجة التغير المناخي، مع أهمية وضع خطط عاجلة لمساعدة المزارعين على التكيف مع الموجات المناخية القاسية.

في سياق متصل، أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن المرحلة الحالية تتطلب استمرار البناء على ما تحقق من إنجازات زراعية خلال السنوات الـ 11 الماضية، لكي تضمن الحفاظ على الأمن الغذائي المصري في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية المتلاحقة.



وأضاف «أبوالفتوح»، أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ضمن إطار رؤية مصر 2030، تمثل خارطة طريق واضحة، لكنها تحتاج إلى متابعة تنفيذية دقيقة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية والأرضية، وتُعظّم من القيمة المضافة للمحاصيل.

وشدد على أن تحقيق الأمن الغذائي لا يتوقف عند زيادة الإنتاج فقط، بل يعتمد أيضًا على كفاءة إدارة الموارد والتسويق والتصنيع الزراعي، مشيراً إلى أهمية التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي وغزو الصحراء، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية.