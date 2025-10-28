إيمان مختار: أنا ضد التربية الحديثة.. ومينفعش نجيب عيال ونرميهم ولازم نعلمهم القيم والأخلاق

أكدت الإعلامية إيمان مختار، أنه هناك سلوكيات عنيفة منتشرة بين الاطفال في طريقة اللعب والتعامل مع بعضهم البعض .



وقالت إيمان مختار في برنامجها " يحكى أن " المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :" إيه اللي اتغير.. وراح فين زمن البراءة وهل للدرجة دي السوشيال ميديا والالعاب الإلكترونية غيرت حياة ولادنا وشوهت قلوب وعقول ولادنا ".

وتابعت إيمان مختار :" إحنا تابعنا خلال الفترة الماضية حادثة بشعة في محافظة الإسماعيلية وقيام طفل بقتل طفل زميل له لانه كان يقوم بتقليد فيلم أجنبي كان يشاهده".

وأكملت إيمان مختار :" بعض الألعاب الإلكتورنية بها مشاهد عنف وقتل تؤثر على سلوك الأطفال"، مضيفة:" هناك بحث علمي صادر من جامعة المنصورة أكد تأثير الالعاب الإلكترونية على تشكيل السلوك العدواني".

وتابعت إيمان مختار :" التربية مسؤولية وإحنا مينفعش نجيب عيال ونرميهم وخلاص ولازم يكون فيه تربية جيدة من الاباء ولابد من غرس القيم والاخلاق والاحترام في نفوس الأطفال وأنا ضد التربية الحديثة اللي فيها كل حاجة مباحة ومتاحة، ولازم نربي ولادنا زي ماحنا اتربينا ".

